Oršić: Nisu me baš puno tražili, mislio sam da ću ostati u Aziji

Mislav Oršić definitivno je jedno od većih iznenađenja današnjeg Dinama. O hrvatskom nogometašu koji je tri godine proveo u Aziji, a u Maksimir stigao bez reprezentativnog pedigrea nije se znalo puno, rijetki su vjerovali kako će se Oršić izboriti za minutažu u konkurenciji krilnih igrača poput Hajrovića, Kadziora, Šituma, Menala, Marina, pa čak i Olma. No, 25-godišnji se nogometaš sam svojim igrama zacementirao u početni sastav, te svakim danom postaje sve važniji adut Nenada Bjelice...

- Iskreno, nisam se baš previše naspavao poslije Trnave, pa sam još i popodne malo zaspao. Stvarno smo napravili velik rezultat, vjerojatno nitko od nas nije očekivao prije sezone da možemo tako brzo kliknuti i napraviti nešto ovakvo, no sada smo svi sretni i ponosni. Napravili smo velike stvari - rekao nam je Mislav Oršić, pa nastavio:

- Koga bih dalje htio u ždrijebu? Ma samo neka to bude neka prolazna momčad, da prođemo i tu prvu proljetnu stepenicu u Europi. Ma sve momčadi koje će dogurati do te faze Europske lige imaju kvalitetu, ali neka nam dođe neko manje ime koji bi lakše prošli. Vjerujem kako nam je važna pobjeda u prvoj europskoj utakmici na proljeće, ona bi nam dala još samopouzdanja, pa dalje - tko zna.

Vaš se povratak u Hrvatsku pokazao punim pogotkom...

- Nije moglo bolje, nikako. Nisam imao puno drugih ponuda, mislio sam kako ću do daljnjega ostati u Aziji, igrati tamo koliko god ću to moći. Nisam očekivao baš ovakve rezultate, nekako sam po dolasku u Dinamo samo razmišljao kako ću se nametnuti i igrati što više. To mi je bio cilj, ali sve je nekako krenulo dobro s Hapoel Beer Shevom, tu smo dobili prvu utakmicu i tada je krenula naša uzlazna putanja. A rezultati su se samo počeli poklapati jedni za drugim.

Mislav Oršić je nastavio:

- Predivan je, čudesan osjećaj danas biti igrač Dinama, stvarno uživam u tome. Prije dolaska sam zamišljao povratak navijača na stadion, pa da budemo dobri i konkurentni u Europi, ali nikada nisam pomislio da ćemo igrati ovako. Upisati četiri pobjede u grupnoj fazi Europske lige, biti prvi u skupini, ajmo reći tu grupu lako riješiti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kako ste vi zadovoljni svojim igrama; zabili ste protiv Hapoela, Young Boysa, te u obje utakmice s Trnavom, vaše su europske brojke prilično dobre...

- Da, te su brojke OK, ali malo štekam u HNL-u, tu se brzo moram popraviti. Nije da sam više napaljen na europske dvoboje, jednakim žarom ulazim u svaku utakmicu, ali u HNL-u me jednostavno ne ide. Imam i tu dosta prigoda, nažalost previše promašujem. Pošteno radim, vjerujem da će i tu sve brzo doći na svoje.

Brojni velikani hrvatskog nogometa, pa i neki bivši igrači Dinama (Modrić, Ćorluka, Lovren, Pjaca, Antolić, Pivarić, Tomečak...) iskazali su putem društvenih mreža svoje oduševljenje ovom momčadi, čestitali vam na plasmanu u europsko proljeće...

-To mi je sve nekako čudno, da se takvi igrači vesele mom i Dinamovom uspjehu. Mi smo se tijekom ljeta veselili uspjesima reprezentacije, lijep je osjećaj kada znate kako se sada takve veličine vesele zbog vas - završio je Oršić.