Osaka nije imala šanse protiv nje i sad je blizu preuzimanja prvog mjesta na WTA ljestvici

Aktualna pobjednica Australian Opena, kazahstanska tenisačica Jelena Ribakina, pobijedila je bivši dvostruku osvajačicu US Opena Japanku Naomi Osaku sa 6-1, 6-4 i po prvi put u karijeri došla je do četvrtfinala u Flushing Meadowsu.

Tijekom dvoboja koji je trajao samo 66 minuta, druga tenisačica na WTA ljestvici nijednom nije izgubila gem na servisu pa je s dva 'breaka' u prvom i jednim u drugom setu lakoćom došla do pobjede.

Foto: Eduardo Munoz

U četvrtfinalu će igrati protiv Kineskinje Zheng Qinwen, koja je u dva meča zaredom uspjela nadoknaditi zaostatak od 0-5 u jednom setu. Protiv Madison Keys je to napravila u odlučujućoj dionici meča, a protiv Ige Šwiatek joj je to uspjelo u prvom setu, nakon čega je došla do pobjede 7-5, 6-3 i treći put zaredom ušla u četvrfinale US Opena.

Za kahastansku tenisačicu u tom dvoboju ulog neće biti samo prvo polufinale na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni već i osiguravanje dovoljnog broja bodova za preuzimanje teniskog prijestolja od Bjeloruskinje Arine Sabaljenke, koja ni trećim uzastopnim naslovom u New Yorku ne bi mogla zadržati čelno mjesto WTA ljestvice, ako Ribakina bude jedna od polufinalistica.

Do prvog četvrtfinala u New Yorku, ali i na Grand Slam turnirima došao je Belgijac Alexander Blockx pobijedivši Argentinca Francisca Cerundola sa 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 nakon tri sata i 16 minuta borbe.

Za 21-godišnjeg Belgijca ovo je tek četrvti Grand Slam turnir u karijeri. Debitirao ja ove godine u Australiji, a jedinu pobjedu prije dolaska u New York ostvario je u prvom kolu Roland Garrosa. Blockxov suparnik u četvrtfinalu bit će pobjednik dvoboja između Rusa Karena Hačanova i 14. nositelja, Amerikanca Learnera Tiena.