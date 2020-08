U pro\u0161losti je \u010desto isticala kako je u Japanu bila metom \u017eestokog rasizma, a postala je i predmetom \u0161ala stand-up komi\u010dara kada su joj u jednoj reklamnoj kampanji na fotografijama photoshopom uo\u010dljivo posvijetlili prirodnu boju ko\u017ee.

<p>Prvo su košarkaši Milwaukee Bucksa odbili izaći na teren protiv Orlanda, a onda su uslijedili i bojkoti ostalih košarkaških klubova. Priključili su im se bejzbolaši, nogometaši iz MLS-a, a onda i tenisačica <strong>Naomi Osaka</strong> (22)...</p><p>I sve to zbog rasne nepravde u SAD-u, a brojni prosvjedi diljem zemlje traju još od ubojstva Georgea Floyda. Sve je dodatno eruptiralo nakon što je policajac propucao tamnoputog <strong>Jacoba Blakea</strong> u Wisconsinu u nedjelju i teško ga ozlijedio. Ustali su se LeBron James i brojni košarkaši i pobunili se zbog nepravde koja traje prema tamnoputim osobama...</p><p>Japanska tenisačica Osaka je u srijedu trebala igrati protiv Elise Mertens u polufinalu Cincinnatija koji se igra u New York, no odlučila se pridružiti košarkašima i odbila je igrati meč.</p><p>- Kao crna žena mislim kako u ovom trenutku postoje daleko važnije teme o kojima treba razgovarati i stvari koje treba rješavati, a ne gledati mene kako igram tenis.</p><p>Belgijka je tako direktno prošla u finale, no ubrzo su organizatori turnira odgodili sve mečeve i prebacili ih za petak, a onda je Osaka ipak odlučila kako će igrati.</p><p>- Kao što znate, povukla sam se iz turnira u znak potpore borbi protiv rasne nejednakosti i kontinuiranog policijskog nasilja. Bila sam spremna predati meč svojoj protivnici. No, nakon moje objave i dugih konzultacija uz WTA i USTA, složila sam se s njihovim prijedlogom da igram u petak. Ponudili su da se svi mečevi odgode za petak i to po meni daje novu pozornost pokretu - poručila je Osaka koje će tako ipak imati priliku ući u finale.</p><p>U prošlosti je često isticala kako je u Japanu bila metom žestokog rasizma, a postala je i predmetom šala stand-up komičara kada su joj u jednoj reklamnoj kampanji na fotografijama photoshopom uočljivo posvijetlili prirodnu boju kože.</p><p>Osaka je osvajačica US Opena i Australian Opena. Već dva desetljeća živi u Americi, u Boca Ratonu na Floridi, a tenis joj je postao strast kad je gledala svoje uzore, sestre Williams, kako osvajaju naslove.</p><p>U rodnom Japanu ju nazivaju 'hafu', polu-Japanka, a majčini roditelji bili su žestoko protiv veze njihove kćeri sa Osakinim ocem, Haićaninom. U svijetu tenisa poznata je kao nadarena i vrijedna profesionalka te povučena, tiha i sramežljiva osoba.</p>