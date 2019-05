Osam dana, četiri leta, 24 sata vlakom: Pakleni put do Bakua

Jake Ralph (27) i Kevin Cobb (59) otac su i sin iz Londona, a obojica su i navijači Chelseaja.

Kao vatreni ljubitelji 'plavaca' zacrtali su si da je odlazak na finale Europske lige između Chelseaja i Arsenala 29. svibnja obavezan, no Englezi su pobjesnili zbog nedostatka direktnih letova do Bakua, kao i drugih organizacijskih komplikacija.

Dostupne linije iziskivale su ogromne troškove, a Jake i Kevin odlučili su ići alternativnom rutom kako bi uštedjeli. Prema njihovoj procjeni svaki je ostao 'teži' za četiri tisuće kuna, no caka je što njihovo putovanje traje čak - osam dana!

Na njemu su već neko vrijeme. U utorak su sjeli na let iz Londona za Istanbul, tamo su cijeli dan proveli u razgledavanju grada, pa su iz Istanbula išli za Ankaru u srijedu navečer jednosatnim letom. Nastavak turske avanture je - vlakom! U četvrtak navečer je na rasporedu vlak iz Ankare do Karsa koji je blizu turske granice. Tom vožnjom za tek 200-injak kuna proći će preko tisuću kilometara, a petak donosi treće prijevozno sredstvo. Taksijem se ide od Karsa do gruzijskog glavnog grada Tbilisija.

U nedjelju, tri dana prije utakmice, kreću iz Tbilisija vlakom za Baku, a taj put je prava sitnica. Pa na zadnju etapu otpada tek petstotinjak kilometara...

Between Europe & Asia on the Bosphorus 🇹🇷 pic.twitter.com/1L2s3pkRZt — Jake Ralph (@carefreejake) 22. svibnja 2019.

Nije ni čudo što su se odlučili na ovaj potez. Karte za let do Bakua bile su neizmjerno skupe, koštale su i preko pet tisuća kuna, a Chelseajevi navijači gotovo su ostali bez svih jeftinijih karata jer je njihova polufinalna utakmica trajala dulje - 'plavci' su prošli tek nakon penala, a navijači Arsenala dotad su već većinu razgrabili.

- Arsenalovci su nas zatekli i ranije uzeli karte, a mi smo ionako htjeli napraviti malu avanturu. Već smo bili u Bakuu, no tad smo imali tek šest sati pa smo zaključili da je ovo jedinstvena životna prilika. Nasreću, uspjeli smo se izvući s posla, no znamo mnoge ljude koji su ove sezone išli na 40-ak utakmica i jednostavno nisu uspjeli ići. Najžalosnije od svega je što bi put s avioprijevoznikom 'Thomas Cook' koštao gotovo tisuću funti bez ikakve ulaznice za utakmicu. A u ovom mjesecu obnavljamo i sezonske pretplate što je dosta skupo - rekao je Jake za Daily Mail pa nastavio:

Here we go then - the Dogu Ekpressi 🚂🔵 pic.twitter.com/rWvWLCTH0R — Jake Ralph (@carefreejake) 23. svibnja 2019.

- Uštedjeli smo ovako dosta, s hotelima i svime vjerojatno oko petsto funti po glavi. Cura mi govori da smo luđaci, a mislim da nikad neće biti utakmice na koju mi je bilo teže doći nego na ovo, ali opet je nikako ne bih propustio!