Riješio transfer od 75 mil. € pa se obukao kao da ide na plac...

Mino Raiola na svojim računima zasigurno ima milijunske iznose u raznim valutama, no on to svojom pojavom ne voli pokazivati. Dokazao je to danas kada se na potpisivanju jednoga od najvećih transfera, onoga Matthijsa de Ligta iz Ajaxa u talijanski Juventus, obukao kao da ide na plac.

U najmanju ruku, ovo se može nazvati ležernim izdanjem.

On je stigao u Torino s De Ligtom koji je obavio liječničke preglede u kampu od Juventusa, a uskoro bi trebao i potpisati ugovor, dok bi Ajaxu trebala pripasti odšteta od 75 milijuna eura.



Očigledno je da njegov opušteni stajling i način života itekako ima utjecaja na klijente koji u njega imaju puno povjerenje, ali i u mnogobrojne obožavatelje među navijačima koji su i od njega tražili autograme, a ne samo od nogometne zvijezde De Ligta.

Mino Raiola, ídolo en Turín. Así han despedido al agente tras la llegada de De Ligt a la Juventus. Y le preguntaron por Pogba. #Juve pic.twitter.com/DRDWPK47YT (vía @ESPNFC) — Fútbol Total (@FT_Total) 17. srpnja 2019.

Mladi Nizozemac samo je jedna od zvijezda s popisa osoba o čijim transferima brine Raiola. Povjerenje su mu dali i Paul Pogba, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimović, Sergio Romero, Thomas Lam i drugi.