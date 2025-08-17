Obavijesti

Osijek bez pobjede pred velikim brojem Kohorte, Varaždinci su bez Bočkaja u problemu na krilu

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
Osijek bez pobjede pred velikim brojem Kohorte, Varaždinci su bez Bočkaja u problemu na krilu
Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek sastali se u 3. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

VARAŽDIN - OSIJEK 0-0 U gostujućim redovima bio je osjetan izostanak Jakupovića koji im treba donijeti golove, dok su domaći imali poprilične probleme s desnom stranom

Već dugo, još od vremena kad je Nenad Bjelica kao trener vodio Osječane prije četiri sezone, nije toliko pripadnika Kohorte stiglo u Varaždin. Njih oko 200 od prve minute bodrilo je momčad Simona Rožmana koja je u prva dva kola skupila samo bod. Nekoliko puta s južne tribine čulo se i: „Uprava  odlazi!“.

