Osijek će gorjeti: Kreće prodaja ulaznica za Hrvatska - Wales

Hrvatski nogometni savez objavio je cijene ulaznica za dvije lipanjske utakmice.

Kvalifikacijsku utakmicu za Euro 2020. igra protiv Walesa na osječkom Gradskom vrtu, 8. lipnja s početkom u 15 sati, a tri dana kasnije, 11. lipnja s početkom u 20.45 sati, u Varaždinu će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Tunisa.

Cijena ulaznica za Hrvatska - Wales

Ulaznice za utakmicu protiv Walesa hrvatski navijači će od 23. svibnja moći kupiti putem interneta, a do kraja dana 2. lipnja ulaznice će biti dostupne po pretprodajnoj cijeni. Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice. Osim svojih podataka kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice.

Pretprodaja ulaznica za navijače na blagajnama sportske dvorane Gradski vrt trajat će od 23. do 26. svibnja od 12 do 18 sati. Preostale ulaznice bit će dostupne na blagajnama po punoj cijeni od 3. do 7. lipnja.

Cijene ulaznica u pretprodaji (PORTAL ZA ULAZNICE):

Tribina Zapad dolje - 150 kn

Tribina Zapad gore - 120 kn

Tribina Istok - 80 kn

Cijene ulaznica (od 3. do 7. lipnja):

Tribina Zapad dolje - 200 kn

Tribina Zapad gore - 150 kn

Tribina Istok - 120 kn

Sjeverna tribina rezervirana je za gostujuće navijače, a Velšani ulaznice mogu kupiti preko Nogometnog saveza Walesa.

Cijena ulaznica za Hrvatska - Tunis

Ulaznice za utakmicu protiv Tunisa navijači se moći kupiti putem interneta od 23. svibnja. Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice. Osim svojih podataka kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice.

Prodaja ulaznica na stadionu Varteks kreće 9. lipnja, a blagajne će raditi od 9 do 18 sati.

Svi prihodi od prodaje ulaznica bit će donirani u humanitarne svrhe.

Cijene ulaznica:

Tribina Zapad - 150 kn

Tribina Istok - 100 kn

Tribina Jug - 50 kn