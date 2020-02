Osijek će ispratiti 'vatrene' na Euro: Stižu stari znanci Turci!

Hrvatska protiv Turske, prvog dana lipnja. Turci su također na Euru, a deseti će put igrati protiv Hrvatske. "Kockasti" su 1996. godine baš protiv Turske na Euru odigrali prvu utakmicu na velikim natjecanjima.

Pobijedili smo 1-0, zabio je Goran Vlaović. Pamti se i nesretna 2008. godina kad smo od Turaka nakon penala izgubili četvrtfinale Eura u Beču.

Domaćin utakmice 1. lipnja bit će Gradski vrt u Osijeku. To će biti pretposljednja utakmica Hrvatske prije odlaska na Euro. Posljednju će odigrati u gostima kod Francuske.

Baš su posljednji put na velikom natjecanju Hrvatska i Turska igrale u Francuskoj. Na Euru 2016. godine kad je Hrvatska pobijedila Tursku 1-0 na Parku prinčeva golom Luke Modrića.

Posljednji smo put s Turcima igrali u kvalifikacijama za SP 2018. godine. Turska je doma pobijedila 1-0, naš je izbornik bio Ante Čačić, a kod 0-0 nam nije dosuđen čisti penal. Bilo je to u rujnu 2017. godine. U Zagrebu je u tim kvalifikacijama bilo 1-1.

U ožujku će Hrvatska na turniru u Dohi igrati s Portugalom, Švicarskom ili Belgijom. Odigrat ćemo dvije utakmice. Igrat ćemo polufinale i finale ili za treće mjesto.

Gradski vrt će četvrti put ispratiti Hrvatsku na veliko natjecanje. Uoči Mundijala 2006. remizirali smo s Iranom (2-2), 2014. pobijedili Mali (2-1), a 2018. Senegal (2-1).

✅ It's encounter no. 🔟 for #Croatia and @MilliTakimlar

