Osijek doveo Španjolca: 'Želim pokazati zašto sam igrao protiv Real Madrida i Barcelone...'

Osijek je službeno predstavio novo pojačanje. Ugovor s "bijelo-plavima" potpisao je španjolski ofenzivac Alex Cantero (26), koji na Opus Arenu stiže kao slobodan igrač nakon posljednjeg angažmana u Huesci. Cantero je s Osijekom potpisao ugovor na dvije godine uz opciju produljenja za još jednu, a momčadi Federica Bessonea trebao bi donijeti dodatnu širinu u napadačkoj liniji nakon odlazaka nekoliko važnih igrača.

Prirodna pozicija mu je lijevo krilo, ali može igrati i na desnoj strani te u samom vrhu napada.

- Moja primarna pozicija je na lijevom krilu, a mogu igrati i na desnoj strani, uz aut-liniju. Nije mi problem biti ni u samoj špici napada. Sve sam to prošao. Navikao sam na više uloga u momčadi i ugodno se osjećam na svim napadačkim pozicijama - rekao je Cantero za službene klupske stranice.

Rođen je u Madridu, a prve nogometne korake napravio je u omladinskoj školi Real Madrida. Nakon toga dvije je godine proveo u Valladolidu, dok je seniorsku karijeru izgradio u Levanteu, u koji je stigao 2016. godine. Za prvu momčad Levantea debitirao je u La Ligi, a ukupno je u najvišem rangu španjolskog nogometa skupio 29 nastupa. U drugoj španjolskoj ligi odigrao je oko 100 utakmica.

- Jako sam ponosan na te brojke. Naporno sam trenirao od samog početka kako bih nešto napravio u nogometu. Igrao sam protiv Real Madrida, Barcelone, Atletica i drugih velikih španjolskih klubova i mislim da sam spreman odgovoriti na ono što me čeka ovdje - rekao je.

Foto: NK Osijek

Najbolje razdoblje karijere veže uz Levante.

- Mislim da sam tamo igrao najbolje. Vrlo dobro sam se osjećao i na Tenerifeu. U Poljskoj sam prvi put igrao izvan Španjolske i morao sam se prilagoditi drukčijem nogometu i životu, ali to iskustvo mi je puno donijelo - dodao je.

Nakon Levantea igrao je za Tenerife, a zatim je prvi put napustio Španjolsku i otišao u poljsku Jagielloniju. Tamo se nije uspio izboriti za veću minutažu pa se tijekom zime vratio u domovinu i proljetni dio prošle sezone proveo u Huesci. Od ljeta je bio slobodan igrač, zbog čega ga je Osijek mogao dovesti i nakon završetka prijelaznog roka. Cantero je nastupao i za španjolsku U-19 reprezentaciju, za koju je odigrao dvije utakmice i zabio jedan gol.

U Osijek stiže nakon što su klub u završnici prijelaznog roka napustili Arnel Jakupović, Nail Omerović i Roko Jurišić. Posebno bi mogao popuniti prostor na krilu nakon Omerovićeva odlaska u Estoril. Španjolac je posljednju Osijekovu utakmicu protiv Dinama gledao tijekom puta prema Hrvatskoj.

- Bila je to nevjerojatna utakmica. Momčad je odigrala jako dobro i samo tako moramo nastaviti. Ono što sam vidio bilo je jako pozitivno i ohrabrujuće. Želim svojim iskustvom pomoći suigračima. Mislim da se mogu dobro uklopiti i pokazati zbog čega sam igrao u La Ligi - rekao je.

Posljednju službenu utakmicu odigrao je još u dresu Huesce, ali tvrdi da je individualno trenirao i održavao formu.

- Fizički se osjećam dobro i nadam se da ću što prije biti spreman za ono što trener od mene očekuje. Dobro će mi doći i prvenstvena stanka nakon iduće utakmice kako bih uhvatio priključak s ostatkom momčadi.

Sportski direktor Osijeka Kenneth Zandvliet istaknuo je kako je klub tražio upravo igrača Canterova profila.

- Álex Cantero je svestran igrač koji može igrati na bilo kojoj poziciji u napadačkoj liniji. Njegova svestranost puno govori o nogometnoj inteligenciji i tehnici, a to su aspekti koji su jako važni u našem stilu igre. Donosi asistencije, golgetersku sposobnost i potrebno iskustvo. Uvjeren sam da će nas učiniti boljima u napadu - poručio je Zandvliet.