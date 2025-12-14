Osijek je na dnu lige, ali ima razloga za optimizam. Njegov dijamant ponovno je pravi...

Osijek je i dalje na začelju HNL-a. I to boli sve navijače najvećeg slavonskog kluba. Osječani su u velikoj krizi, u dosadašnjih 16 kola upisali su tek dvije pobjede, na Opus Areni se u subotu "izvukla" i Gorica.

Pokretanje videa... 02:02 Golovi s utakmice Osijek - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Završilo je 1-1, osvojenim bodom ne mogu biti prezadovoljni u oba tabora. Nogometaši Željka Sopića su pokazali puno više od gostiju, letjeli na sve strane i "bacali" se na glavu, ali opet nije bilo dovoljno. Vratnica Mkrtčjana, pokoja sudačka pogreška (nedosuđen penal nakon igranja rukom Kavelja), pa i par lijepih obrana Matijaša odnijele su bod u Veliku Goricu.

Osijek i Lokomotiva sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Navijači Osijeka ipak mogu, barem malo, odahnuti. Najveća zvijezda kluba, 19-godišnji Anton Matković konačno je odigrao svih 90 minuta, po prvi put nakon 8. veljače ove godine. Hrvatski reprezentativac do 21 godine u međuvremenu je doživio tešku ozljedu križnih ligamenata, dugo bio izvan terena, polako se vraćao, a sad je opet pravi. To je pokazala i njegova predstava protiv Gorice.

Matković je iznudio isključenje gostujućeg braniča Stefana Perića, svakako jednog od najgrubljih igrača lige, pa i zabio za konačnih 1-1. Taj mladi dečko ima nevjerojatan potencijal, ima brinu, stalno ganja "dubinu", samo je dojam kako mu nedostaju bolji suigrači. Veznjaci koji će mu gurnuti loptu u prostor, kolege u napadu koji će na vrijeme shvatiti njegove ideje, njegove kretnje, njegova odlaganja lopte.

Osijek i Hajduk sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

I ako se navijači Osijeka mogu za nešto uhvatiti poslije (ipak mršavog) boda s Goricom, to su požrtvovnost njihovih igrača, ali i veliki povratak Matkovića. Istina. Matković možda i dalje nije pravi, možda je njegov potpuni povratak stigao prebrzo, ali u tog se mladića isplati vjerovati. Još kad prođe kompletne zimske pripreme, još kad se i Osijek malo pojača preko zime...