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POSLALI PRIOPĆENJE

Osijek o inspekciji u klubu: 'Odbacujemo sve tvrdnje, nije primjereno donositi zaključke'

Piše 24sata,
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Osijek o inspekciji u klubu: 'Odbacujemo sve tvrdnje, nije primjereno donositi zaključke'
Foto: NK Osijek
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"Obnašanje dužnosti predsjednice Udruge Škole nogometa ne predstavlja obnašanje upravljačke funkcije u drugom sportskom klubu te ne postoji zakonska zapreka iz članka 112. Zakona o sportu za istodobno obnašanje te dužnosti"

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Osijek je poslao priopćenje koje se tiče ulaska Sportske inspekcije u klub. Nikola Patković sa Sportskih novosti napisao je kako će inspekcija provjeravati i okolnosti statusa predsjednice Alexandre Vegh. Ona uz to što je predsjednica kluba, obnaša i funkciju predsjednice Udruge građana Škola nogometa NK Osijek. Upravo to, prema Zakonu o sportu, ne bi trebalo biti moguće.

Foto: NK Osijek

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom medijskih objava o navodnim povredama Zakona o sportu i najavljenom nadzoru sportske inspekcije, NK Osijek smatra svojom obvezom javnosti iznijeti činjenice.

Klub u potpunosti poštuje institucije Republike Hrvatske te će, kao i uvijek, pružiti punu suradnju nadležnoj sportskoj inspekciji. Uvjereni smo da će službeni postupak utvrditi sve relevantne činjenice na temelju zakona, a ne medijskih interpretacija.

Posebno želimo istaknuti da je prije imenovanja predsjednice zatraženo neovisno pravno mišljenje stručnjaka upravo kako bi se provjerila usklađenost s odredbama Zakona o sportu. To pravno mišljenje nedvosmisleno potvrđuje da Udruga Škola nogometa NK Osijek nije sportski klub u smislu članka 30. Zakona o sportu, već udruga čija je temeljna svrha razvoj, odgoj i obrazovanje djece i mladih kroz nogomet. Slijedom navedenoga, obnašanje dužnosti predsjednice Udruge Škole nogometa ne predstavlja obnašanje upravljačke funkcije u drugom sportskom klubu te ne postoji zakonska zapreka iz članka 112. Zakona o sportu za istodobno obnašanje te dužnosti. Takvo tumačenje dodatno potvrđuje i dosadašnja praksa, budući da su i raniji predsjednici, odnosno članovi uprave, bez ikakvih pravnih prepreka obnašali navedenu dužnost.

Napominjemo da će upravo nadležno tijelo, kroz zakonom propisani postupak, utvrditi sve činjenice i dati konačno tumačenje. Do tada smatramo neprimjerenim donositi zaključke ili prejudicirati ishod postupka.

NK Osijek odbacuje svaku tvrdnju koja, bez pravomoćno utvrđenih činjenica, dovodi u pitanje zakonitost rada Kluba ili integritet njegovih dužnosnika. Vjerujemo da se ugled Kluba štiti odgovornim postupanjem, transparentnošću i poštovanjem institucija, a ne javnim presudama prije završetka službenog postupka.

Istodobno naglašavamo da su sportski rezultati, razvoj prve momčadi, rad s mladim igračima i stabilnost Kluba naš apsolutni prioritet. Sve aktivnosti uprave usmjerene su isključivo na daljnji razvoj NK Osijek, a sve odluke donose se u najboljem interesu Kluba.

Po završetku nadzora javnost ćemo pravodobno izvijestiti o njegovim službenim zaključcima."

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