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JAVILI SE PRIOPĆENJEM

Osijek o nepravomoćnoj presudu: 'Spor ne utječe na Opus Arenu ni poslovanje kluba'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Osijek o nepravomoćnoj presudu: 'Spor ne utječe na Opus Arenu ni poslovanje kluba'
TOP 100 fotografija u 2023. godini | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Stabilizacija poslovanja ostvarena je bez žrtvovanja aktualne sezone, uz nastavak planskog jačanja momčadi kroz nove akvizicije i reinvestiranje u sportski segment, piše u priopćenju slavonskog kluba

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Osijek je nepravomoćno izgubio višegodišnji sudski spor s osječkom građevinskom tvrtkom Eurokamen, koja je sudjelovala u izgradnji stadiona i trening-kampa na Pampasu, današnje Opus Arene. Trgovački sud u Osijeku presudio je da Škola nogometa Osijek i tvrtka FM20 d.o.o. solidarno moraju Eurokamenu platiti više od 6,3 milijuna eura, uz zakonske zatezne kamate.

Sud im je dosudio i više od 311 tisuća eura troškova parničnog postupka, a odredio je i privremenu mjeru kojom je zabranio prodaju ili opterećenje zemljišta i objekata na kojima se nalazi stadion sve dok spor pravomoćno ne završi. Presuda još nije pravomoćna, pa se nezadovoljna strana može žaliti Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

Spor je nastao nakon što su Škola nogometa Osijeka i FM20 u veljači 2022. jednostrano raskinuli ugovor s Eurokamenom. Tadašnje vodstvo smatralo je da izvođač kasni s radovima i da je završetak projekta ugrožen, no sud je sada zaključio da nije postojao zakonit razlog za jednostrani raskid ugovora.

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Osijek i Lokomotiva sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon objave informacije o presudi oglasio se i Osijek. Iz kluba su naglasili da postupak još nije pravomoćno završen te da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitili svoje interese. Dodali su da spor ne utječe na svakodnevno poslovanje ni korištenje Opus Arene te da su s takvim naslijeđenim obvezama računali u procesu financijske stabilizacije i restrukturiranja kluba. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom medijskih natpisa o nepravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Osijeku koja se odnosi na ranije nastale financijske odnose povezane s izgradnjom stadiona i kampa na Pampasu, NK Osijek želi jasno istaknuti da postupak još nije pravomoćno okončan te da će Klub koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih interesa.

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Poslovanje Kluba odvija se redovno i stabilno, a navedeni postupak ne utječe na korištenje infrastrukture niti mijenja zacrtani smjer sportskog i poslovnog razvoja. Riječ je o jednom od naslijeđenih pitanja s kojima je Klub računao ulazeći u proces stabilizacije i restrukturiranja. Upravo zbog takvih okolnosti NK Osijek je postavio jasnu strategiju razvoja, s ciljem izgradnje stabilnog, održivog i konkurentnog sustava.

Važan dio takvog sustava je i jasno definirana transferna politika, usmjerena na razvoj, afirmaciju i pravovremenu tržišnu valorizaciju igrača. Aktualne transferne aktivnosti provode se u skladu s tom strategijom te su usmjerene na dodatno jačanje financijske pozicije Kluba, veću operativnu sigurnost i stvaranje prostora za daljnja ulaganja u sportski segment.

Osijek i Lokomotiva sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Lokomotiva sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U taj se proces uklapa i odlazak Stanislava Shopova u Botev, kao dio planskog upravljanja igračkim kadrom. Klub će do završetka prijelaznog roka nastaviti aktivno raditi na dodatnom oblikovanju momčadi, što uključuje i nove dolaske i odlaske, isključivo kada su u sportskom i poslovnom interesu NK Osijek.

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NK Osijek pritom je uskladio poslovne i sportske ciljeve. Stabilizacija poslovanja ostvarena je bez žrtvovanja aktualne sezone, uz nastavak planskog jačanja momčadi kroz nove akvizicije i reinvestiranje u sportski segment. Izlazni transferi realiziraju se u skladu s procjenom sportskog i poslovnog interesa Kluba te širim planom razvoja momčadi.

Povjerenje navijača pritom ima važnu ulogu. Njihova podrška pokazuje da prepoznaju tranziciju iz modela opterećenog naslijeđenim problemima prema zdravom, razvojnom i dugoročno održivom sustavu. NK Osijek posluje stabilno, ima jasan plan i nastavlja ga provoditi", piše u priopćenju.

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