Osijek osam godina nije ovako otvorio HNL! Navijači u ekstazi: 'Ovo je igra za Europsku ligu...'

Osijek je u subotu pobijedio Lokomotivu 1-0 golom Arnela Jakupovića i tako nastavio fenomenalan start u sezonu trećom pobjedom. Prošle je sezone, primjerice, nakon tri utakmice imao dva boda iz dva remija bez golova, ove sezone ih ima maksimalnih devet uz isto toliko postignutih golova i jednim primljenim. Najbolji je to učinak "bijelo-plavih" iz prva tri kola još od sezone 2018/19. na Gradskom vrtu, kad ih je vodio Zoran Zekić, i kad su jedini bili stopostotni nakon tri kola.

Navijači su, dakako, presretni, a dokaz novog pozitivnog ozračja oko momčadi je i vrlo lijepa posjeta, 5276 gledatelja. Ovo su neki od komentara na službenoj klupskoj stranici na Facebooku:

"Prije svega Čestitke na Pobjedi sada slijedi Hajduk na Poljudu i sa ovakvom igrom kao što ste prikazali zadnja 3 kola, očekujem 3 boda. Osijek Ale!!"

"Vrbančiću novi ugovor."

"I da je x završio ne bi bilo zamjerke. A sa ovim je ludilo! Bravo, bravo, bravo!"

"Svaka cast !!!!"

"Strasno! 90min ovakve igre, zastrasujuc nivo kondicije, ovo je igra za grupu Europske lige. Daj nam Bože da uzmemo to prvenstvo, nekako mi se cini da ove godine bas na to i idu!!!! Bravo Osijek! Presretan sam!!!!!"

"Koja energija od početka do kraja. Vožnja u crvenom."

"Mikolcic je za dolceka messi"

"Sta znaci kad imas trenera koji zna pobjeđivati. Bravo,Fede! Bravo,ekipa! Idemo dalje,samo gazite!"

"Konacmo srecaaa!!! Bravo ekipa!!! Bravo Kohorta!!! Idemoooo!!!"

"Prošle sezone smo gledali Osijek iz ljubavi, a ove iz straha šta će napravit."

"Dugo nisam gledao ljepšu igru NK Osijeka od ove današnje – okomito, brzo i napadački! 3 utakmice, 75 šuteva na gol. Mali vrba, strašan igrač."

"Pobjeda i crveni Pajaču. Divota!"

"Kapa do poda igracima treneru ovako se bori i igra"