Osijek predstavio igrača kojeg je 'ukrao' Rijeci i Hajduku: 'Tu sam kao doma, volim Hrvatsku'

Oleksandr Petrusenko (27) je potpisao za Osijek! Sjajnog ukrajinskog veznjaka Osječani su preoteli Rijeci i Hajduku pa ga predstavili kao novo veliko pojačanje. Petrusenko je potpisao na tri godine, do ljeta 2028.

Posljednju sezonu proveo je u redovima turskog prvoligaša Antalyaspora, koji se iznenada suočio s financijskim problemima, što je uvjetovalo neisplate igračima, tako da je ovoga ljeta automatski postao slobodan igrač.

Osijek je iskoristio situaciju na čelu sa sportskim direktorom Alenom Petrovićem i doveo odličnog veznjaka koji je u dresu Istre bio neizostavan član udarne jedanaestorice.

- Eto, opet pomalo pričam na vašem jeziku, kao i onda, kada sam bio u Puli. Tamo sam baš imao učitelja za hrvatski, ali sam samo dva tjedna radio s njim jer sam ostvario transfer u Tursku. Ovdje ću svakako nastaviti s učenjem i bit će to svakim danom sve bolje, rekao je Petrusenko po potpisu ugovora.

Za njega je ovoga ljeta bilo dosta zanimanja iz više europskih zemalja.

- Da, bilo je tu više kombinacija, ali sam izabrao Osijek. Vidim i osjećam da bih ovdje, skupa s momčadi, mogao dosta toga napraviti. Klub ima sve što treba da bismo svi kao igrači bili bolji. Inače, baš volim Hrvatsku i osjećam se ovdje kao kod kuće. Za mene je to najbolja opcija. Drago mi je što sam ovdje i idemo se sada uhvatiti posla! Znam što ljudi ovdje očekuju, spreman sam na to.

Petrusenko stigao bez odštete

Antalyaspor je upao u financijske probleme.

- Nisam više vidio perspektivu tamo. No, to je bilo jako dobro iskustvo igranja u jakoj turskoj ligi, protiv odličnih igrača i momčadi. Tamo je nogomet jako dinamičan, svi idu punim gasom i nije se lako snaći i prilagoditi. Imam vrlo lijepa iskustva i iz Istre. Bilo je svima teško igrati protiv nas, imali smo dobru momčad i igrače, ostvarili smo i odličan plasman. A ova momčad u koju dolazim jednostavno mora biti dobra! Znam da će i konkurencija biti poticajna, prvo sada što brže želim upoznati suigrače. Nisam s ekipom trenirao dva mjeseca, radio sam individualno, na početku možda neću moći biti na 100 posto, ali će brzo doći trenutak kada ću biti na optimumu.

Petrusenko je igrač koji donosi agresivnost i dinamiku na terenu, također voli i razigravati u sredini.

- Volim puno raditi na terenu i trčati, s loptom i bez nje. Svakako ću i u Osijeku dati sve od sebe, sve što znam i mogu. Prirodna sam "šestica" na terenu, može to biti i "osmica" što se mene tiče, u Turskoj sam jednom završio i na stoperu, bilo je slično i u Ukrajini na više utakmica. Prošao sam odličnu školu u Dynamu, puno je igrača iz moje generacije u velikim europskim klubovima.

Petrović: Ozbiljan interes i drugih klubova

Sportski direktor Osijeka Alen Petrović bio je vrlo zadovoljan poslom.

- S njim sam bio u kontaktu još od petog mjeseca. Bilo je tu interesa i nekih drugih klubova i to vrlo ozbiljnih, u javnosti se već pisalo o tomu, a rekao sam i ranije da ćemo tijekom priprema još dodatno vidjeti na kojim se pozicijama trebamo osnažiti. Tako smo odlučili dovesti veznjaka koji je fizički jak, čvrst u duel-igri, što nam je dosad nedostajalo. Vjerujem da će brzo ući u ritam, uostalom nismo ga angažirali za mjesec dana, nego za predstojeće tri godine. Odmah se stavlja na raspolaganje treneru, mislim da ćemo u njemu imati pravo pojačanje u veznom redu. Znamo ga svi od ranije i on je baš ono, što smo tražili ovoga trenutka. Rekao sam i prije da nismo protiv onih klasičnih stranaca, uostalom primjer je transfer Tourea, ali nam je ipak lakše dovesti igrače bez jezičnih barijera. Petrusenko se i u tom smislu odlično uklapa u takvu priču, bio je već dvije godine u Hrvatskoj, manje mu je vrijeme adaptacije, a poznaje HNL, što je također bitno. Vjerujem da nam i to može biti prednost - rekao je Petrović.

Navijači Osijeka oduševljeni

Osječani su transfer potvrdili na svojim kanalima, a navijači su s ushićenjem pozdravili posao kluba.

Petrusenka je hrvatska nogometna javnost upoznala dok je igrao za Istru 1961 od 2022. do 2024., a u nekoliko navrata se šuškalo da ga želi dovesti Hajduk. Za klub iz Pule odigrao je 69 utakmica i zabio jedan gol te tri namjestio.