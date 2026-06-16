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VELIKO POJAČANJE

Osijek puca na titulu, vratio se Lima! 'Dobrodošao kući'

Piše Davor Kovačević,
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Osijek puca na titulu, vratio se Lima! 'Dobrodošao kući'
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Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U tri makarske sezone Lima je predvodio Novo vrijeme do naslova prvaka Hrvatske prošle godine, bio je i najbolji igrač hrvatske lige, a u protekloj sezoni zabio je 20 golova

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Nakon odlazaka trenera Tarantina, odnosno igrača Rubena, Arauja i Attosa, MNK Osijek Kandit predstavio je prvo pojačanje za sljedeću sezonu. U redove bijelo-plavih vratio se Vitor Hugo de Lima da Silva (29). Brazilac s hrvatskom putovnicom, odnosno osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu, nedavno se oprostio od Novog vremena i ostavio javnosti prostora za nagađanja o budućem klubu, ali mnogi su ga vidjeli upravo opet na Zrinjevcu, od kojega se oprostio prije tri godine.

U tri makarske sezone Lima je predvodio Novo vrijeme do naslova prvaka Hrvatske prošle godine, bio je i najbolji igrač hrvatske lige, a u protekloj sezoni zabio je 20 golova. U grad na Dravi vraća se s obitelji, suprugu je upoznao upravo tijekom boravka u Osijeku.

"Dobrodošao kući", poželjeli su mu dobrodošlicu Osječani, koji su njegovim dolaskom iskazali šampionske ambicije, a rubrika dolazaka u idućim danima još će se povećavati.

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