Osijek remizirao s Erdoganovim klubom, branio je 17-godišnjak: 'Molim Boga da budemo zdravi'

Nogometaši Osijeka u prvom pripremnom ogledu u Beleku remizirali su 1-1 protiv Istanbul Bašakšehira, bivšeg prvaka Turske i kluba čiji je veliki simpatizer turski predsjednik Tayyip Erdogan, ostavivši vrlo dobar dojam, osobito u prvom dijelu. Najzaslužniji za ostanak Turaka u vodstvu bio je golman Dogan Alemdar, koji je u nekoliko navrata sjajno reagirao.

Basaksehir je poveo u 23. minuti preko Abosbeka Fajzulajeva nakon ubačaja bišeg hajdukovca Ivana Brnića, no Osijek je zasluženo izjednačio u 40. minuti. Nakon snažnog udarca Renana Guedesa i obrane Alemdara, odbijenu loptu u mrežu je skrenuo Anton Matković.

U nastavku je Osijek zaigrao s novom jedanaestoricom, dok je turska momčad ostala u početnom sastavu sve do 71. minute. "Bijelo-plavi" su i dalje prijetili, Jakupović je pogodio vanjski dio mreže, a Ježić i Jovičić stvorili su najbolju priliku drugog dijela. Mladi golman Matej Grahovac (17) imao je nekoliko sigurnih reakcija, a u 90. minuti Osijek je mogao i do pobjede, no udarac Ivana Kolarika glavom ponovno je zaustavio Alemdar.

Osijek će do povratka u Slavoniju 16. siječnja odigrati još barem dvije, a potencijalno i tri pripremne utakmice.

Sopić: Rezultat je u drugom planu

​- Umjesto da mi zabijemo dva tri gola, jednostavno iz prvog udarca po golu dobijemo gol. U ovoj fazi priprema rezultat je u drugom planu. Znamo da su teške noge i ja samo molim Boga da svi ostanu zdravi. Sve ostalo čak i rezultat pada u drugi plan. Fokus je na tome da jednostavno Osijek izbori, prije svega ostanak u ligi. A onda možemo pričati o bilo čemu. Ja prvog dana kad sam došao tu, rekao sam da vjerujemo u osječku školu nogometa i u rad u njoj i nemam nikakvih problema ili biti da stavim nekog dečka od 16 godina ili nekoga drugoga - rekao je trener Željko Sopić.

Posebno zanimljiv detalj s utakmice je debi najnovijeg pojačanja. Sopić je otkrio detalj o Vladanu Bubanji, crnogorskom nogometašu koji je bio u Lokomotivi, i koji je stigao na posudbu iz ruskog Orenburga do kraja sezone.

​- Moram napomenuti da nam je i danas Vladan Bubanja došao u noći, odradio liječnički i odigrao danas 15 minuta. Svaka mu čast na tome. Nije to lagano, ljudi, kad letite cijeli dan, ali, rekao je, nema problema i to je to. To je jedan drugi kalibar igrača po svim parametrima i sigurno će nam jako dobro doći i unaprijediti našu igru - otkrio je Sopić.

Početna postava Osijeka (1. poluvrijeme)

Malenica, Guedes, Mersinaj, Hasić, Barišić, Čolina, Teklić, Mikolčić, Akere, Omerović, Matković

Postava Osijeka (2. poluvrijeme)

Grahovac, Vrbanac, Jelenić, Kolarik, Bukvić, Petrusenko, Ježić, Peček, Dedić, Jovičić, Jakupović