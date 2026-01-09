Obavijesti

Sport

Komentari 2
PRVA NA PRIPREMAMA

Osijek remizirao s Erdoganovim klubom, branio je 17-godišnjak: 'Molim Boga da budemo zdravi'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Osijek remizirao s Erdoganovim klubom, branio je 17-godišnjak: 'Molim Boga da budemo zdravi'
Foto: NK Osijek

Osijek remizirao 1-1 protiv Basaksehira u Beleku! Golman Alemdar spasio Turke, dok je Matković izjednačio za "bijelo-plave". Osijek prijetio do zadnje minute

Admiral

Nogometaši Osijeka u prvom pripremnom ogledu u Beleku remizirali su 1-1 protiv Istanbul Bašakšehira, bivšeg prvaka Turske i kluba čiji je veliki simpatizer turski predsjednik Tayyip Erdogan, ostavivši vrlo dobar dojam, osobito u prvom dijelu. Najzaslužniji za ostanak Turaka u vodstvu bio je golman Dogan Alemdar, koji je u nekoliko navrata sjajno reagirao.

Basaksehir je poveo u 23. minuti preko Abosbeka Fajzulajeva nakon ubačaja bišeg hajdukovca Ivana Brnića, no Osijek je zasluženo izjednačio u 40. minuti. Nakon snažnog udarca Renana Guedesa i obrane Alemdara, odbijenu loptu u mrežu je skrenuo Anton Matković.

U nastavku je Osijek zaigrao s novom jedanaestoricom, dok je turska momčad ostala u početnom sastavu sve do 71. minute. "Bijelo-plavi" su i dalje prijetili, Jakupović je pogodio vanjski dio mreže, a Ježić i Jovičić stvorili su najbolju priliku drugog dijela. Mladi golman Matej Grahovac (17) imao je nekoliko sigurnih reakcija, a u 90. minuti Osijek je mogao i do pobjede, no udarac Ivana Kolarika glavom ponovno je zaustavio Alemdar.

Osijek će do povratka u Slavoniju 16. siječnja odigrati još barem dvije, a potencijalno i tri pripremne utakmice.

Sopić: Rezultat je u drugom planu

​- Umjesto da mi zabijemo dva tri gola, jednostavno iz prvog udarca po golu dobijemo gol. U ovoj fazi priprema rezultat je u drugom planu. Znamo da su teške noge i ja samo molim Boga da svi ostanu zdravi. Sve ostalo čak i rezultat pada u drugi plan. Fokus je na tome da jednostavno Osijek izbori, prije svega ostanak u ligi. A onda možemo pričati o bilo čemu. Ja prvog dana kad sam došao tu, rekao sam da vjerujemo u osječku školu nogometa i u rad u njoj i nemam nikakvih problema ili biti da stavim nekog dečka od 16 godina ili nekoga drugoga - rekao je trener Željko Sopić.

Posebno zanimljiv detalj s utakmice je debi najnovijeg pojačanja. Sopić je otkrio detalj o Vladanu Bubanji, crnogorskom nogometašu koji je bio u Lokomotivi, i koji je stigao na posudbu iz ruskog Orenburga do kraja sezone.

​- Moram napomenuti da nam je i danas Vladan Bubanja došao u noći, odradio liječnički i odigrao danas 15 minuta. Svaka mu čast na tome. Nije to lagano, ljudi, kad letite cijeli dan, ali, rekao je, nema problema i to je to. To je jedan drugi kalibar igrača po svim parametrima i sigurno će nam jako dobro doći i unaprijediti našu igru - otkrio je Sopić.

Početna postava Osijeka (1. poluvrijeme)

  • Malenica, Guedes, Mersinaj, Hasić, Barišić, Čolina, Teklić, Mikolčić, Akere, Omerović, Matković

Postava Osijeka (2. poluvrijeme)

  • Grahovac, Vrbanac, Jelenić, Kolarik, Bukvić, Petrusenko, Ježić, Peček, Dedić, Jovičić, Jakupović

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Žaper ide put Slovenije, Osijek se pojačava

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'
NEZADOVOLJNI IZBORNIK

Ljutiti Sigurdsson: 'Razočaran sam, ovo je bilo kriminalno'

Da, jako sam kritičan. Moramo sve analizirati i poraditi na greškama koje smo danas radili, rekao je hrvatski izbornik
FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'
I ON JE SPORTSKA ZVIJEZDA

FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'

Nikki Bella (42) i Cooper DeJean (22) potvrdili romansu! Iskra među njima, ali bez žurbe. Nikki sretna i slobodna, uživa u životu bez pravila i kaže: "Nazivaju me d*oljom i to je smiješno"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026