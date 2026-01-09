Osijek remizirao 1-1 protiv Basaksehira u Beleku! Golman Alemdar spasio Turke, dok je Matković izjednačio za "bijelo-plave". Osijek prijetio do zadnje minute
Osijek remizirao s Erdoganovim klubom, branio je 17-godišnjak: 'Molim Boga da budemo zdravi'
Nogometaši Osijeka u prvom pripremnom ogledu u Beleku remizirali su 1-1 protiv Istanbul Bašakšehira, bivšeg prvaka Turske i kluba čiji je veliki simpatizer turski predsjednik Tayyip Erdogan, ostavivši vrlo dobar dojam, osobito u prvom dijelu. Najzaslužniji za ostanak Turaka u vodstvu bio je golman Dogan Alemdar, koji je u nekoliko navrata sjajno reagirao.
Basaksehir je poveo u 23. minuti preko Abosbeka Fajzulajeva nakon ubačaja bišeg hajdukovca Ivana Brnića, no Osijek je zasluženo izjednačio u 40. minuti. Nakon snažnog udarca Renana Guedesa i obrane Alemdara, odbijenu loptu u mrežu je skrenuo Anton Matković.
U nastavku je Osijek zaigrao s novom jedanaestoricom, dok je turska momčad ostala u početnom sastavu sve do 71. minute. "Bijelo-plavi" su i dalje prijetili, Jakupović je pogodio vanjski dio mreže, a Ježić i Jovičić stvorili su najbolju priliku drugog dijela. Mladi golman Matej Grahovac (17) imao je nekoliko sigurnih reakcija, a u 90. minuti Osijek je mogao i do pobjede, no udarac Ivana Kolarika glavom ponovno je zaustavio Alemdar.
Osijek će do povratka u Slavoniju 16. siječnja odigrati još barem dvije, a potencijalno i tri pripremne utakmice.
Sopić: Rezultat je u drugom planu
- Umjesto da mi zabijemo dva tri gola, jednostavno iz prvog udarca po golu dobijemo gol. U ovoj fazi priprema rezultat je u drugom planu. Znamo da su teške noge i ja samo molim Boga da svi ostanu zdravi. Sve ostalo čak i rezultat pada u drugi plan. Fokus je na tome da jednostavno Osijek izbori, prije svega ostanak u ligi. A onda možemo pričati o bilo čemu. Ja prvog dana kad sam došao tu, rekao sam da vjerujemo u osječku školu nogometa i u rad u njoj i nemam nikakvih problema ili biti da stavim nekog dečka od 16 godina ili nekoga drugoga - rekao je trener Željko Sopić.
Posebno zanimljiv detalj s utakmice je debi najnovijeg pojačanja. Sopić je otkrio detalj o Vladanu Bubanji, crnogorskom nogometašu koji je bio u Lokomotivi, i koji je stigao na posudbu iz ruskog Orenburga do kraja sezone.
- Moram napomenuti da nam je i danas Vladan Bubanja došao u noći, odradio liječnički i odigrao danas 15 minuta. Svaka mu čast na tome. Nije to lagano, ljudi, kad letite cijeli dan, ali, rekao je, nema problema i to je to. To je jedan drugi kalibar igrača po svim parametrima i sigurno će nam jako dobro doći i unaprijediti našu igru - otkrio je Sopić.
Početna postava Osijeka (1. poluvrijeme)
- Malenica, Guedes, Mersinaj, Hasić, Barišić, Čolina, Teklić, Mikolčić, Akere, Omerović, Matković
Postava Osijeka (2. poluvrijeme)
- Grahovac, Vrbanac, Jelenić, Kolarik, Bukvić, Petrusenko, Ježić, Peček, Dedić, Jovičić, Jakupović
