Osijek s Dinom Skenderom na klupi kod kuće ruši sve po redu

Rudeš, Dinamo, Rijeka, Inter, S. Belupo, CSKA i opet Inter. Sedam utakmica, sedam pobjeda Osijeka kod kuće pod vodstvom Dine Skendera. Nažalost po Osječane, epizoda s Bugarima unatoč pobjedi nije dobro završila, no vremena za plakanje nema, dolazi Dinamo.



Hrvatski prvak prije gostovanja u Budimpešti, ima još jedno teško gostovanje, večeras od 20 sati. Osijek je u posljednjoj međusobnoj utakmici u travnju pobijedio 2-1. Nenad Bjelica ponovno će izmiješati sastav, na stoperski par mogao bi biti Dilaver - Theophile-Catherine. Ako zaigraju skupa, to bi mogao biti i znak da će početi i u utorak protiv Ferencvaroša.



- Žao nam je što je Osijek rano ispao iz Europe. To nije dobro za naš nogomet, ali Osijek će se sad sigurno biti još opasniji u prvenstvu. Za nas je to uvijek teško gostovanje, ali vjerujem da se u Zagreb vraćamo s tri boda - rekao je Nenad Bjelica.



Njegov kolega Dino Skender je s 35 do dolaska Ivana Preleca na klupu Istre 1961 bio najmlađi trener u HNL-u. Već se može pohvaliti jednom pobjedom nad Bjelicom i Dinamom, to mu je zasad bez ikakve sumnje najveći skalp u karijeri.

- On je fantastičan trener, poznajemo se. Od njega se doista može puno toga naučiti. Dolazio sam u Gradski vrt kao dijete, gledati njega i Osijek. Bio je odličan igrač, a takav je i trener - rekao nam je jednom prilikom za Nenada Bjelicu mladi trener osječke momčadi.

Skender je optimist uoči dolaska lidera i aktualnog prvaka.

- Imali smo pet dana da se dobro pripremimo za ovu utakmicu - izjavio je Dino Skender.