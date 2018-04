Osijek u krizi, u zadnjih šest utakmica samo jedna pobjeda

ZORAN ZEKIĆ

Ni u jednom trenutku nisam osjetio da netko nije lojalan ili da ne želi. Jednostavno smo došli do nekih stvari gdje ne možemo napraviti iskorak i trenutačno smo u krizi, rekao je Zoran Zekić te nastavio s komentarom na nagađanja o odlasku nakon utakmice s Rudešom:

- Napadamo Istru od prve minute s vjerom u pobjedu! Ne bih se bavio takvim teškim stvarima. U ovom se gradu svašta priča, ne samo za nogomet, nego općenito, svatko ima neke svoje ideje. S druge strane, ne znam kako bih to usporedio. Imaš ženu s kojom živiš doma 20 godina i kuha ti svaki dan dobar ručak. Ima sedam dana kad joj se baš ne kuha, a mora pa to ne znači da te ne voli. Mislim da bismo ponekad možda trebali stati na loptu. Ako možete, nađite mi nekakav primjer u svijetu da se u dvije godine može napraviti iskorak. Mislim da smo ga mi napravili velikim dijelom. Jesmo li mogli bolje? Vjerujem da jesmo, u puno utakmica. U nekima smo mogli i gore. Ali kad čovjek sve to sabere u jedno, ima tu puno dobrih i loših razloga zašto u nekim situacijama ne izgledamo bolje. Naravno, od toga ne treba bježati, u zadnje dvije godine, isključivo s loptom u igri prema naprijed, nismo pokazali apsolutno ništa.