Osijek u padu zbog snijega: Pa nismo mogli trenirati 20 dana!

Osijek je ljetos i jesenas bio pravi hit. Igrao je sjajan nogomet, najavljivala se borba za drugo mjesto u HNL-u, spominjao se čak i napad na naslov prvaka. U nastavku prvenstva Osječani nisu niti sjena te momčadi.

- U krizi smo, sad svi trebamo skupiti glave - rekao nam je Zoran Zekić, trener Osijeka, koji je s ovom momčadi ostvario doista velik rezultat.

No to se ne može reći za nastavak HNL-a, Osječani su u četiri utakmice osvojili samo pet bodova. Ipak, status trenera Zekića nije upitan.

- Nitko iz uprave moj status na klupi ne dovodi u pitanje. Mi smo napravili strategiju za tri godine, a sve smo te planove već premašili - rekao je Zekić i osvrnuo se na slabije rezultate svoje momčadi.

- Pa 20 dana nismo mogli normalno trenirati. Vrijeme nas je poremetilo. Bili smo u dvorani i na umjetnoj travi, ali to nije to. Bili smo bez treninga na pravom terenu i to se itekako osjetilo - pojasnio je Zekić.

Njemu i njegovoj momčadi za dva dana u goste dolazi Hajduk, koji s klupe vodi također Osječanin, Željko Kopić.

- Očito je on svojim dolaskom na klupu digao Hajduk. Radi fantastičan posao! - nahvalio je Zekić kolegu s klupe “bilih”, a na klupu “plavih” ovog je tjedna došao Nikola Jurčević, kojeg trener Osječana dobro poznaje.

- Bio mi je trener u nekoliko utakmica dok sam bio u Dinamu. Mislim da su donijeli dobru odluku. Jura bi trebao stabilizirati Dinamo - završio je Zekić, koji ima dva dana da smisli pobjedničku formulu za derbi s Hajdukom.