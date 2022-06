Osječani se moraju pripremati ‘bez veze’ u Svetom Martinu

Odigrali su 101 utakmicu u veznom redu Osijeka prošle sezone, a Nenad Bjelica se za novu sezonu mora pripremati bez polovice igrača sredine terena.

Mihael Žaper (23), Laszlo Kleinheisler (28) i Ivan Fiolić (26) su "izvan stroja" - prvi je i stigao u Međimurje, ali je magnet pokazao da još mora pauzirati, njegov malo stariji kolega se ozlijedio na treningu i pauzirat će do tri tjedna, dok je Mađar još na odmoru.

Dok se za Žapera i Kleinheislera čekaju ponude u ljetnom prijelaznom roku, na scenu stupaju ostali veznjaci. O Darku Nejašmiću (23) ne treba previše govoriti jer je bio jedan od važnijih kotačića Osijeka prošle godine, a tu su Petar Brlek (28), čija je kvaliteta neupitna, ali su ga mučile ozljede, dok je najveća enigma Diego Barri (26), koji je stigao s renomeom igranja u španjolskoj La ligi.

Bit će to okosnica Osječana na početku sezone, a možda se netko od dvojca, uz Nejašmića, prometne i za dalje. A u prikrajku čeka Crnogorac Ognjen Bakić (19), koji je priključen iz druge momčadi.

Svjestan je Nenad Bjelica da ga već za tri tjedna čeka ga domaći ogled protiv Gorice, a tad gotovo sigurno neće moći računati na spomenuti trojac. S obzirom an to da imaju i određene probleme u napadu, trebat će dobro upregnuti slavonske redove. A slijedi i Kizilžar i ritam 'srijeda-subota', a to bi moglo napraviti probleme s manjkom igrača u vezi.

Najčitaniji članci