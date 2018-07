Šok za Osijek: Petrocub se ekspresno vratio iz penala

45+3 Poluvrijeme

Završilo je prvih 45 minuta utakmice između Osijeka i Petrocuba, a rezultat je 1-1. Osječani su sjajno otvorili utakmicu i već u prvih par minuta imali par dobrih šansi pred golom Moldavaca, međutim falilo im je ono malo sreće u završnici.

No, na prvi gol se nije dugo čekalo i Mudražija u 15. minuti pogađa za vodstvo, ali se Petrocub ekspresno vraća nakon što je siguran s bijele točke bio Ambros. Do kraja prvog dijela je Osijek više prijetio, ali nikako nije mogao doći do tog drugog gola.

Nadajmo se kako će se Osječanima otvoriti u drugom dijelu te da će doći do pobjede i prolaska dalje.