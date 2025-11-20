Osma momčad HNL-a favorit je kladionicama protiv lidera lige

HNL se vraća i u 14. kolu očekuje nas Jadranski derbi, 107. po redu. Hajduk ga dočekuje na vrhu ljestvice s četiri boda prednosti te je prije stanke za reprezentacije imao sjajnu formu. S druge strane, Rijeka se jako muči te Victor Sanchez nije uspio prodrmati momčad kako spada. Razočaravajuće osmo mjesto i velikih 15 bodova zaostatka za svojim subotnjim protivnikom. Zanimljivo je vidjeti koga kladionice vide kao favorita u derbiju.

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2)

Naime, Rijeka je favorit u derbiju te je koeficijent na pobjedu Riječana 2,60, dok je na pobjedu Hajduka 2.70. Kladionice misle da je najmanje moguća opcija da susret završi neriješeno te je na to koeficijent 3,10. Naravno, do početka utakmice se to može i promijeniti, ali je čudno vidjeti da je osmoplasirana momčad favorit protiv prve momčadi. Dakako, radi se o aktualnom prvaku kojem prirodno stanište nije druga polovica tablice, a ostaje za vidjeti hoće li Rijeka opravdati ovu ulogu koju su joj donijele kladionice.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Derbi je derbi i takve utakmice uvijek su posebne, pogotovo nakon stanke. Hajduk će pokušati nastaviti svoj fenomenalan niz od osam utakmica bez poraza, uz samo jedan remi protiv Belupa, dok je Rijeci vrijeme da počne pokazivazti igru od prošle sezone. Alarm se na Kvarneru lagano pali, a skinuti najvećeg protuvnika bio bi dobar početak u povratak forme. Nakon što su srušili Spartu i Osijek, izgledalo je da kreće renesansa na Rujevici, ali poraz od Dinama uzdrmao je Rijeku, a predstave protiv Lincolna i Varaždina treba zaboraviti. Riječanima jako treba pozitivan rezultat u derbiju i injekcija samopouzdanja. Klub s Kavrenra objavio je da je Rujevica rasprodana za Jadranski derbi.

Kalkulirati neće ni jedni ni drugi, obje momčadi pošto poto žele uzeti sva tri boda te nas očekuje spektakl na Rujevici. Prvi susret u sezoni na Poljudu bio je sjajan (2-2) te ostaje za vidjeti kako će biti raspoloženi na Rujevici. Utakmica počinje u 18 sati u subotu, a utakmicu će suditi Mateo Erceg.