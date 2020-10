Osmerac za povijest: Ruke su nam bile krvave, leđa i kukove nismo osjećale, ali smo uspjele!

Ženski osmerac iz Jadrana iz Zadra prva je ženska klupska posada koja je odveslala Vukovarski maraton, dionicu od Vukovara do Iloka od 36 kilometara. Na cilju su, kažu, jedva držale vesla u rukama

<p>Negdje na pola maratona djevojkama je svašta prolazilo kroz glavu, postoji li Bog, jesmo li sami u svemiru, pa grčevi, leđa, kukovi... Obična utrka traje sedam, osam minuta, ova je trajala više od dva sata, rekao je trener Danijel Bajlo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sjajne Zadranke veslale 36 kilometara</strong></p><p>Osam djevojaka iz <strong>Veslačkog kluba Jadran iz Zadra</strong> odveslalo je Vukovarski maraton, dionicu od Vukovara od Iloka, dugu 36 kilometara. Eh, da ne zaboravimo, prva je to ženska klupska posada kojoj je to uspjelo. Pa kad je tako, red je i da predstavimo junakinje. Najmlađe, Mara Bencun i Lucija Kasap, imaju tek 15 godina, Ivana Sladić (16), Sara Žuvanić (16), Natali Pera (17), Ela Žuvanić (20), Maris Milin (20) i najstarija Iva Karačić ima 34 godine. Mara je učenica Srednje tehničke škole u Zadru. I astmatičarka je.</p><p>- Veslanje je odlično za razvijanje pluća. Nasreću, nisam imala problema s astmom. Vrijeme je bilo odlično, tempo je bio lagan, pa sam normalno disala - kaže Mara.</p><p>Na ideju za maraton došle su zbog prekratkog kalendara natjecanja.</p><p>- Ideju su dobile na prvenstvu države, tri tjedna prije, uzele su dva zlata u četvercu i dvojcu. Kako je pandemija skratila sezonu, htjele su još. Uzele su kalendar i vidjele da ostaje Vukovarski maraton, a ja sam im rekao: ‘Cure, to traje dva sata i to boli’ - kaže Danijel i nastavlja:</p><p>- Pogledale su me: ‘Ove sezone</p><p>je malo boljelo, želimo da nas boli’.</p><p>I tako je krenulo. Kako je utrka odmicala, bolovi su se pojačavali. Uostalom, svim djevojkama, osim Ive, bio je to prvi maraton.</p><p>- Cure su bile nabrijane, no rekla sam im da me prate. U prvih pola sata su htjele podići tempo, a znala sam da to neće biti dobro. Jesam li vikala? Ha, moram malo vikati. Kad smo prestizale mušku posadu, cure su se nabrijale, htjele su ih svakako prestići. Na kraju smo iza sebe ostavili dvije muške posade - kaže Iva.</p><p>I stoga, cure, svaka čast. No kad su došle u cilj bilo je “ajme, majko”.</p><p>- Kad smo stale, nismo mogle doveslati do obale. Nisam mogla veslo držati, mislila sam da ću se srušiti. Iz čamca smo izašle potpuno ukočene - kaže Iva.</p><p>Ukočene, ali ponosne.</p><p>- Bilo je ožiljaka, ruke su bile krvave, kukove i leđa nismo osjećale. Veslale smo dva sata i četiri minute. Ali mora biti ožiljaka, da nema ožiljaka, bilo bi čudno - kaže 15-godišnja Mara.</p><p>Neka, ožiljci će zarasti, ali ovaj podvig će zauvijek ostati. Osam djevojaka iz Zadra, kod kojih je proradio inat. Zbog Vukovara, zbog toga što su prve u povijesti, zbog toga što jednostavno ni jedna ženska klupska posada nije odveslala. I zato su krenule.</p><p>- Na kraju nam ispada kao nagrada, ali kakva je nagrada dugotrajna patnja, bolovi... Ali neka, sve je iza nas - završila je kroz smijeh Iva, najstarija u posadi.</p><p>Djevojke, svaka vam čast.</p>