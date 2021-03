Filmskim rječnikom rečeno, sutra ćemo gledati osmi nastavak serijala "Hajduk traži pobjedu u Velikoj Gorici"! U sedam prethodnih pokušaja bijeli su pet puta poraženi, dva puta su izvukli bod, a sada ih čeka osmi ogled kod "turopoljske crne mačke" u kojem nema neodlučenog ishoda. Igra se za prolazak dalje u polufinale Kupa, a čelnici Hajduka su uoči nastavka sezone najavili kako ovaj put žele otići do kraja. Svoju namjeru su učvrstili angažmanom Kalinića, Livaje, Fossatija, Kačaniklića....

Ambiciozni plan nije se mijenjao niti nakon što je kao potencijalni protivnik u polufinalu izvučen Dinamo na Maksimiru, a kao protivnik u eventualnom finalu Rijeka (koja je ipak favorit u ogledu s Istrom) u Velikoj Gorici. Kup kao trofej kojim bi barem malo zaliječili rane nakon prošlosezonskih i ovosezonskih loših igara i rezultata, ali i izboriti toliko željeni plasman u Konferencijsku ligu koja starta ovoga ljeta. Koliko je to realno pokazat će vrijeme, no ako pitate trenera Hajduka Paola Tramezzanija, on vjeruje da njegova momčad može proći Goricu.

- Nakon što je završila utakmica u subotu, krenuli smo s pripremama za novi dvoboj. Analizirali smo prošlu utakmicu, vidjeli smo neke stvari koje nam mogu poslužiti kao dobar primjer za sutra. Znamo da nas čeka drugačija utakmica, imamo mi nekih prednosti, ali i određenih mana, kao uostalom i naši rivali, s obzirom na to da smo prije dva dana igrali jedni protiv drugih. Znamo koliko je ova utakmica važna i koliko znači za našu budućnost, za naš put rekao je trener Hajduka Paolo Tramezzani, a zatim dodao:

- Mislim da će utakmica biti vrlo intenzivna, izjednačena, obostrano s dosta duela. Moramo pokušati odigrati tako da se mi nametnemo protivniku, da mi prikažemo naše dobre stvari, moramo smanjiti pogreške i nastojati biti perfektni u svakom potezu. Nadam se da ćemo upravo takvi biti na terenu.

Tramezzaniju se u momčad vraća Marco Fossati, a svi ostali igrači koje je poveo na put su spremni.

- Marco je za nas važan igrač. Stanko i Jani su bili odlični na toj poziciji, zadovoljan sam s njima dvojicom, ali Marco će nam dati drugačija rješenja. Svi ostali igrači su spremni, dobro su se oporavili i mislim da smo u dobrom fizičkom i mentalnom stanju za sutrašnju utakmicu - zaključio je Tramezzani.