Ospina 'zaleđen' na klupi: Više ne igram jer me ne žele kupiti

Tri je mjeseca branio u kontinuitetu, a onda završio na klupi. Nije ozlijeđen, posebnih kikseva i nije imao, ali jedna stavka u ugovoru poslala je Davida Ospinu na klupu. Golman Arsenala na posudbi u Napoliju tako će utakmice do kraja sezone uglavnom prosjediti van terena.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

- Na posudbi sam do kraja godine i postoji klauzula u mom ugovoru da me Napoli automatski otkupljuje ako zaigram određeni broj utakmica. Očito me nemaju namjeru kupiti, pa sam završio na klupi - pojasnio je kolumbijski golman.

Na golu kluba iz Napulja trenutno je mladi Alex Meret na kojeg je Ancelotti potrošio 22 milijuna eura u zimskom prijelaznom roku. Ovaj 21-godišnji golman velika je nada talijanskog nogometa, a strateg Napolija odlučio mu je dati priliku i 'rusiti' ga na golu.

- Klub je puno platio Mereta koji je odlična investicija za budućnost kluba. Pretpostavljao sam da će se s njegovim dolaskom dogoditi ovako nešto, ali što je tu je. Čekam daljnje odluke klubova i dalje treniram - zaključio je Ospina.

Foto: Andrew Yates/Press Association/PIXSELL

Ovo je loša situacija za Ospinu jer je trenutno na posudbi na kojoj ne igra, a u Arsenalu više ne računaju na njega. Na golu je Bernd Leno kojeg su doveli iz Leverkusena, a pitanje je je li Ospina zainteresiran za novo sjedenje na klupi. Ima 30 godina i najbolji bi golmanski dani tek trebali biti pred njim, a vjerojatno to neće biti ni u Napoliju, ni u Arsenalu, već u nekom trećem klubu.