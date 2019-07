Ostaje u NBA ligi! Bender je potpisao za Milwaukee Buckse

Stasiti Čapljinac Dragan Bender (21) ima novi klub! Čak 216 centimetara visoki košarkaš novi je igrač Milwaukee Bucksa, javlja Adrian Wojnarowski, najupućeniji NBA analitičar i novinar.

Hrvatski će reprezentativac, prema navodima Wojnarowskog, potpisati ugovor na dvije godine. Podsjetimo, Bender je bio 4. pick drafta 2016., a u tri se sezone u Phoenix Sunsima nije uspio nametnuti.

Free agent F Dragan Bender has agreed to a two-year deal with the Milwaukee Bucks, league source tells ESPN. Bender, 21, was the No. 4 overall pick to Phoenix in the 2016 NBA Draft.