ARENA JE DOMAĆIN

Ostalo je 100 dana do velikog sportskog natjecanja u Zagrebu

Fotografije iz zraka Arene Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Spektakl u Zagrebu! Europsko prvenstvo u gimnastici stiže za 100 dana, uz 500 sportaša iz 40 zemalja! Prvi put u Hrvatskoj, sve oči na Areni Zagreb! Hoće li naši briljirati

Točno 100 dana ostalo je do Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održavati u Areni Zagreb, a okupit će više od 500 vrhunskih gimanstičarki i gimnastičara iz četrdesetak zemalja, priopćili su iz Hrvatskog gimnastičkog saveza. Radi se o najvećem gimnastičkom natjecanju u Hrvatskoj još od zagrebačke Univerzijade 1987. i prvo je Europsko prvenstvo u gimnastici koje će biti održano u Hrvatskoj.

- Itekako smo svjesni povijesnog značaja zagrebačkog domaćinstva Europskog prvenstva, a najveći je to projekt Hrvatskog gimnastičkog saveza u 120 godina postojanja. Slika iz Arene Zagreb i naše zemlje otići će u domove više od 10 milijuna gledatelja, što je iznimna prilika za promociju hrvatske gimnastike, naših organizacijskih sposobnosti i same Hrvatske kao vrhunske sportske destinacije. Velika je to odgovornost, ali smo je spremni opravdati - izjavio je  predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik Organizacijskog odbora Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026. dr.sc. Marijo Možnik.

Bit će to prilika i za hrvatske gimnastičarke i gimnastičare da se istaknu pred domaćim navijačima, a toj se prilici veseli i novi hrvatski reprezentativac 22-godišnji Ukrajinac Ilija Kovtun, koji je već za Ukrajinu osvajao odličja na najvećim natjecanjima, europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijskim igrama. Kovtun je prije godinu dana dobio hrvatsko državljanstvo, član je GK "Osijek Žito", a upravo će mu Europsko prvenstvo u Zagrebu biti premijerno pod hrvatskim nacionalnim obilježjima.

- Pripremam se za Europsko prvenstvo već od početka godine. Za mene je to jako važno natjecanje, jer je prvo za reprezentaciju Hrvatske i prvo moje natjecanje nakon duge stanke. Nadam se da ću se dobro pripremiti i pokazati dobre rezultate", rekao je četverostruki osvajač zlatnim medalja na europskim prvenstvima, svjetski doprvak u višeboju i aktualni olimpijski doprvak na ručama.

U svrhu promocije gimnastike i nadolazećeg Europskog prvenstva osmišljeni su razni događaji tijekom i uoči turnira, a jedan takav će biti priređen u subotu, 9. svibnja, u sklopu obilježavanja Dana Europe na Trgu bana Jelačića u Zagrebu uz bogat program posvećen sportu tijekom cijelog jutra od 8:45 do 11:00 sati.

- Cilj nam je promocija gimnastike kao atraktivnog i dinamičnog sporta, približavanje ovog sporta široj publici te inspiriranje novih generacija da postanu dio gimnastičke priče - poručio je Možnik.

