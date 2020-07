Ostao bez naslova s Barcom pa otišao na krstarenje s obitelji

Barcelona je u Španjolskoj ostala bez trofeja, ali još je živa u Ligi prvaka, a Ivan Rakitić si je prije priprema za uzvrat osmine-finala s Napolijem priuštio krstarenje - samo s onima koje voli, za dan koji će pamtiti

<p>Vrijeme provedeno s onima koje voliš, samo obitelj i prijatelji... O kako divan i nezaboravan dan! Napisao je to 'vatreni' i Barcelonin majstor <strong>Ivan Rakitić</strong> (32) pa sve ilustrirao visoko produciranim videom tog nezaboravnog dana koji je proveo sa kćerkicama i suprugom...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitić na krstarenju s obitelji</strong></p><p>Jedan od tih prijatelja očigledno ima dron i zna kako s dronom baratati jer snimke su spektakularne i jednako tako montirane. Starija kćer <strong>Althea</strong> slavila je sedmi rođendan, <b>Adara</b> je u svibnju napunila četiri godine, a Ivan i njegova <strong>Raquel Mari</strong> u braku su od travnja 2013. (u vezi su, prije vjenčanja, bili dvije godine).</p><p>Raketa i Blaugrana ovu su, korona-sezonu, u Španjolskoj završili razočaravajuće, bez trofeja. U Ligi prvaka još mogu do trofeja, a prva prepreka je uzvrat osmine-finala s Napolijem 8. kolovoza (u Italiji je završilo 1-1).</p><p>Dotad su ostala skoro tri tjedna (poslije toga možda i rastanak s Nou Campom?), a jedan od tih dana Rakitić je iskoristio za guštanje sa svojim voljenima na krstarenju i potpunom opuštanju. Fotografije same slažu priču o tom 'divnom i nezaboravnom danu' Rakitićevih...</p>