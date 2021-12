Osijek je remijem protiv Gorice (1-1) izgubio čelno mjesto na ljestvici nakon što ga je držao nekoliko kola zaredom, no sutra od 17 sati imat će ga priliku vratiti protiv kluba koji mu ga je i oteo.

Osječani u srijedu gostuju u Rijeci u zaostaloj utakmici 14. kola Prve HNL. Bit će to susret između najboljeg napada lige i najbolje obrane. Riječani su zabili čak 40 golova, a Osječani primili tek 13. No, ova dva kluba su u posljednjih nekoliko godina stvorila rivalstvo koje prate visoke tenzije. Povijest njihovih dvoboja obilježilo je prošlogodišnje polufinale Kupa, a veliku buru u javnosti stvorio je i prvi ovosezonski susret u kojem je Osijek slavio s 1-0. Tada je u prvom planu bila VAR soba koja je krivo povukla linije te zbog zaleđa poništila gol Rijeke.

Trener Osijeka Nenad Bjelica ima velikih problema s izostancima.

- Imamo Žapera s crvenim kartonom, Jugović, Lončar i Kleinheisler neće nastupiti zbog kartona. Erceg, Ivušić i Barišić nisu na raspolaganju. Imamo širok kadar, kvalitetan kadar i vjerujem da ćemo se znati suprotstaviti jednoj kvalitetnoj Rijeci. Fale nam veznjaci? Imam i dalje Nejašmića, Fiolića, Brleka, Pilja, Hiroša, Ndockyta. Imamo dovoljno igrača. Svi koji dobiju šansu će dati maksimum i to očekujem od njih - kazao je Bjelica u uvodu.

Riječani su ove sezone utrpali čak 40 golova pa je logično pitanje za Bjelicu kako zaustaviti takav napad.

- Ne želim odstupiti od našeg načina igre. Tako ćemo igrati i u Rijeci, ali i njih će se nešto pitati. Bit će to susret najboljeg napada i najbolje obrane. Murić, Drmić, Vučkić, Abass, Ampem, sve su to top igrači za HNL. To pokazuju na terenu, jako su efikasni i nezgodni. Odgovor je u discipliniranoj igri, onako kako mi znamo. Tako smo došli do pozicije u hrvatskom nogometu na kojoj jesmo i tako ćemo nastaviti. Sviđalo se to nekome ili ne.

Osječani su opet stali na minu kod Gorice. Nisu uspjeli doći do pobjede, a ostali su i bez nekoliko važnih igrača. Kleinheisler je dobio drugi žuti karton nakon oštre reakcije prema sucu, baš kao i Žaper u Kupu protiv Belupa. Bjelica kaže kako je krivica djelomično i njegova.

- Nepotrebni su to bili kartoni, Žaperov i Kleinheislerov. Ja volim kada igrači igraju s emocijama, kada pričaju sa suigračima, kada pričaju sa sucem. Međutim, u te dvije situacije su naši igrači pogriješili. Ja nakon takvih situacija sebe preispitujem, možda protiv Belupa nisam bio nervozan, ali u ovoj utakmici sam nervozu prenio na ekipu. Ne znam zašto je tako bilo. Moja nervoza je utjecala na igrače, možda je došlo do kartona zbog toga. Moram sebe prvo popraviti - kazao je šef bijelo-plave svlačionice.

U prvom međusobnom susretu Osijek je uspio što je jako rijetko kome pošlo za nogom u HNL-u. Nije primio gol od Rijeke (1-0).

- Nadamo se da ćemo ih ostaviti na nuli. Trebat će nam ne samo dobar golman, nego igra cijele momčadi. Ne samo četvorka u obrani, već svi koji nastupe. To je ključ uspjeha i da ne primimo gol. Ali mi tamo idemo pobijediti utakmicu. Od prve sekunde ćemo pokazati ambiciju. Svjesni smo da igramo sa sjajnom momčadi koju vodi sjajni trener, ali svaki klub ima svoju šansu, a nadam se da ćemo je i mi imati. Oni imaju kontinuirani napad, prekide. Zabijaju raznovrsne golove, puno igrača zabija, u dobroj formi su. Drmić je prvi strijelac prvenstva, Vučkić, Murić. Teško je odabrati taktiku, ali vjerujem da će biti ispravno ono što odaberemo. Topčagić je trenirao, nadam se da će biti na dispoziciji.

Kapetan Osijeka Mile Škorić je protiv Gorice postao rekorder bijelo-plavih po broju utakmica u HNL-u. Odigrao ih je 266.

- Čestitke Miletu na oborenom rekordu igranja za Osijek u HNL-u, nadam se da će biti uskoro i apsolutni. Što reći o njemu nego da je sjajni kapetan, igrač i čovjek i želim mu puno zdravlja, koliko vjerujemo u njega dokaz je poboljšanje ugovora. Veliki luksuz je imati takvog igrača - ishvalio je Bjelica svog igrača pa i njemu prepustio riječ.

- Hvala na lijepim riječima. Presretan sam što se toga tiče, jedina želja bila je da osvojimo tri boda. Nažalost, nismo uspjeli. Idemo dalje. Atmosfera je dobra i sve je dobro.

Povodom rekorda, Škorić je dobio čestitke mnogih bivših suigrača i trenera, a posebno ga se dojmila čestitka hrvatskog reprezentativca Domagoja Vide (32).

- Tko ne bi volio imati takvog suigrača poput Vide. Igrali smo zajedno, ne treba govoriti o njegovim kvalitetama. Bio sam baš iznenađen čestitkama. Mislio sam da će opet biti dres, imam ih dosta. Jako originalna ideja, baš mi se svidjelo.

Možeš li izdvojiti najboljih 11 igrača s kojima si igrao u Osijeku, glasilo je pitanje.

- Daj kad završim karijeru. Ne mogu sada. Treba mi vremena - nasmijao je sve kapetan Osijeka.

Pitali su ga je li Vida zaslužio mjesto u njegovih najboljih 11, Škorić je potvrdno odgovorio, a onda se uključio i Bjelica. Rekao je ono što su htjeli čuti svi navijači Osijeka. Vida je otišao iz kluba prije 11 godina.

- Vida je dobrodošao u NK Osijek u bilo kojoj funkciji. On zna koje su naše mogućnosti, ako se bude htio vratiti u Hrvatsku, nadam se da će to biti Osijek - rekao je Bjelica.

Kapetan Osijeka je potom dao koju riječ i o utakmici.

- Nadam se da je to utakmica u kojoj ćemo pokazati što znamo. Već smo pokazali da se možemo nositi s njima. Ne vidim razlog da budemo zabrinuti. Dat ćemo sve da pobijedimo. Ali da će biti tvrda utakmica i da je protivnik težak, apsolutno.

Bjelica je otkrio kako će Čeberko i Škorić započeti od prve minute u obrani, a kapetan kaže kako je obrana u malom padu u posljednje vrijeme.

- Golman je tu nekada da obrani kada se nas probije. Možda u zadnjim utakmicama je tako, ali bilo je situacija kada je bio nezaposlen. Moja je odgovornost bila kod gola protiv Lokomotive, iako je bio iz prekida kod Kulenovića. Bio je moj igrač. Te neke situacije, pad koncentracije, umor u zadnje vrijeme jer imali smo dosta naporan ritam. I dalje smo najbolja obrana. Mislim da će to biti dobro - zaključio je Škorić.

