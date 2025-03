Predsjednik Gorice o poništenim golovima i ruci protiv Hajduka: 'Dogovorite više iste kriterije'

Hajduk je u 25. kolu HNL-a pobijedio Goricu 2-1 na Poljudu, a i dalje se vuku "sudački repovi" nakon što je sudac Zdenko Lovrić poništio dva gola Goričanima. Sudačka komisija HNS-a u ponedjeljak je objavila analizu suđenja u kojoj je istaknula kako su oba gola ispravno poništena, a to je izazvalo reakciju predsjednika Gorice Nenada Črnka.

Črnko je, podsjetimo, uz funkciju u Gorici i član izvršnog odbora HNS-a. Ipak, u poruci koju je objavio na Facebook profilu traži jednaki kriterij za sve klubove i ističe kako i dalje nije jasno pravilo igranja rukom.

- Osim što očito nakon nekoliko godina učenja nismo naučili povlačiti iste linije na različitim utakmicama, sada se već počinjemo sprdati sa javnošću. Ljudi moj,i ne kažem ja da je nešto ispravno ili pogrešno, ali dajte se već jednom dogovorite da svi imamo iste kriterije i da razumijemo ta objašnjenja. I neka mi netko objasni ovo sa prirodnim položajem ruke i koji je to prirodni položaj kada ti je ruka dolje a od protivničkog igrača se lopta odbija u nokat i to sa udaljenosti do 50 centimetara. Na ovaj način ispada da želite uvjeriti sve slijepe da je igrač nosio loptu sa sobom nekoliko metara, a možda ja stvarno nisam vidio da je Elezi odnio loptu rukama u gol. I ne povlačite me za jezik jer imam desetak istih situacija koje se pravdaju na različite načine, prestanimo se skrivati iza samih sebe, jer ćemo sami sebe utopiti - poručio je Črnko i kratko dodao...

- Tema nisu nogometni suci i pravila igre nego priopćenja komisije.

Trener Gorice Mario Carević nije htio komentirati suđenje nakon utakmice s Hajdukom.

- Zadnji put kad sam komentirao, kaznili su me. Znate da ne smijem ništa reći - rekao je Carević u subotu.