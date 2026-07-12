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KRITIZIRAO MADUEKEA

Oštri Ibrahimović: Čak je kabel od kamere imao bolji učinak...

Piše Issa Kralj,
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Oštri Ibrahimović: Čak je kabel od kamere imao bolji učinak...
Foto: screenshot X
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Ali mislim da igraju s igračem manje otkad je Madueke na terenu. Moram reći, svaki put kad dobije loptu, donese krivu odluku i samo hoda po terenu - izjavio je Zlatan Ibrahimović

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Engleska je nakon produžetaka na krilima Judea Bellinghama došla do pobjede nad Norveškom 2-1 i plasirala se u polufinale SP-a. Bellingham je bio strijelac oba pogotka, najprije u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog djela, a onda i u 93. minuti. Utakmicu je komentirao i Zlatan Ibrahimović koji tijekom prvenstva radi kao komentator na Fox Sportsu, a jedan engleski reprezentativac nije mu ostavio dobar dojam na terenu.

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Riječ je o Noniju Maduekeu, a Ibrahimović se našalio i da je kontroverzni kabel kamere imao bolji učinak od njega. Švedska nogometna ikona ustvrdila je da je Engleska praktički igrala s desetoricom sve dok izbornik Thomas Tuchel nije zamijenio Maduekea na poluvremenu, prenosi Goal.com.

- Pauza za osvježenje malo je promijenila dinamiku jer je Jude Bellingham bio najaktivniji igrač Engleske. Ali mislim da igraju s igračem manje otkad je Madueke na terenu. Moram reći, svaki put kad dobije loptu, donese krivu odluku i samo hoda po terenu - komentirao je Ibra igru Maduekea. 

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Madueke je iz igre izašao odmah na početku drugog poluvremena u 46. minuti, a Ibrahimović je u svom stilu komentirao Tuchelovu odluku. 

- Da sam ja Tuchel, zamijenio bih ga jer u prvih 45 minuta nije napravio apsolutno ništa. Ni pauza za osvježenje mu nije pomogla. On je igrao, iako nije počinjao svaku utakmicu, ali Engleska je praktički krenula s igračem manje. A ako je lopta i dotaknula kabel, onda je taj kabel sigurno imao bolji nastup od Maduekea - zaključio je. 

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