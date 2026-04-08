NEZADOVOLJNI SUĐENJEM

Oštro priopćenje Vukovara: Ovo se ne može zvati 'pogreškama'. Zahtijevamo hitnu reakciju

Piše Petar Božičević,
Oštro priopćenje Vukovara: Ovo se ne može zvati 'pogreškama'. Zahtijevamo hitnu reakciju
Foto: Screenshot/MaxSport

Pogreške u susretima protiv Osijeka, Rijeke i Hajduka dodatno su potkopale povjerenje u vjerodostojnost sudačkih odluka i uopće smisao korištenja VAR tehnologije

Vukovar i Lokomotiva odigrali su 1-1 u 28. kolu HNL-a, a detalj koji je podigao najviše prašine jest poništen gol Robina Gonzaleza iz 35. minute. VAR provjera je trajala četiri i pol minute, a glavnom sucu Antoniju Melnjaku navodno su iz VAR sobe javili da se Robina uopće nije moglo vidjeti s glavne kamere, prenosi Index

Zbog ljudske greške je tako VAR sobi uskraćena snimka s glavne kamere, a odluka o zaleđu je potvrđena oslanjajući se na procjenu linijskog suca. Vukovar se oglasio priopćenjem nekoliko dana nakon kontroverzne utakmice. 

"HNK Vukovar 1991 izražava krajnju zabrinutost i ogorčenje zbog niza spornih, nedopustivih i teško opravdivih situacija u posljednjim kolima SuperSport HNL-a, za koje klub smatra da su izravno narušile regularnost natjecanja i utjecale na borbu za ostanak.

Pogreške u susretima protiv Osijeka, Rijeke i Hajduka dodatno su potkopale povjerenje u vjerodostojnost sudačkih odluka i uopće smisao korištenja VAR tehnologije. Posebno upozoravamo na događaj iz 28. kola protiv Lokomotive, kada je pogodak Gonzáleza poništen nakon gotovo pet minuta provjere, u trenutku kada je glavna kamera ključna za procjenu zaleđa bila izvan funkcije.

Odluka je donesena isključivo na temelju procjene pomoćnog suca, bez ikakve mogućnosti povlačenja linija, što je standard koji ne bi smio postojati ni u amaterskom nogometu, a kamoli u najvišem rangu hrvatskog sporta.

Vukovar i Lokomotiva sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Lokomotiva sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ovakvi propusti više se ne mogu nazivati 'pogreškama'. U utakmicama koje izravno odlučuju o ostanku, ovakvi scenariji predstavljaju ozbiljan udar na integritet natjecanja i otvaraju pitanje odgovornosti svih uključenih. HNK Vukovar 1991 stoga zahtijeva hitnu reakciju i konkretne mjere nadležnih institucija kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija i osigurali minimalni profesionalni standardi.

Ne želimo prozivati pojedince, ali nećemo ni šutjeti dok se odluke koje mijenjaju tijek sezone donose u uvjetima koji su ispod svakog kriterija. Klub ostaje fokusiran na teren, fair-play i borbu do posljednjeg kola, ali istovremeno ne pristaje na okolnosti koje dovode u pitanje regularnost prvenstva i jednak tretman svih klubova", napisali su. 

EKSKLUZIVNO Nova zvijezda Hajduka za 24sata: 'Radio bih u zoološkom vrtu da nisam postao golman'
Nova zvijezda Hajduka za 24sata: 'Radio bih u zoološkom vrtu da nisam postao golman'

Vukovarci također nisu zadovoljni time što im nerijetko u HNL-u sude osječki suci, iako se dva slavonska kluba međusobno bore za o(p)stanak. 

HNL 2025/26. Raspored i tablica
SVE NA JEDNOM MJESTU

HNL 2025/26. Raspored i tablica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
FOTO Sjećate se nje? Polugola uletjela na finale LP, voli Luku Modrića, a u Splitu se otrovala
KONTROVERZNA KINSEY

FOTO Sjećate se nje? Polugola uletjela na finale LP, voli Luku Modrića, a u Splitu se otrovala

Svjetsku slavu Kinsey Wolanski postigla je upadanjem na travnjak u finalu Lige prvaka 2019. u Madridu između Liverpoola i Tottenhama. Tada se polugola pojavila na terenu, redarska služba ju je lovila po travnjaku, a njezine fotografije obišle su svijet.

