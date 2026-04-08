Oštro priopćenje Vukovara: Ovo se ne može zvati 'pogreškama'. Zahtijevamo hitnu reakciju

Vukovar i Lokomotiva odigrali su 1-1 u 28. kolu HNL-a, a detalj koji je podigao najviše prašine jest poništen gol Robina Gonzaleza iz 35. minute. VAR provjera je trajala četiri i pol minute, a glavnom sucu Antoniju Melnjaku navodno su iz VAR sobe javili da se Robina uopće nije moglo vidjeti s glavne kamere, prenosi Index.

Zbog ljudske greške je tako VAR sobi uskraćena snimka s glavne kamere, a odluka o zaleđu je potvrđena oslanjajući se na procjenu linijskog suca. Vukovar se oglasio priopćenjem nekoliko dana nakon kontroverzne utakmice.

"HNK Vukovar 1991 izražava krajnju zabrinutost i ogorčenje zbog niza spornih, nedopustivih i teško opravdivih situacija u posljednjim kolima SuperSport HNL-a, za koje klub smatra da su izravno narušile regularnost natjecanja i utjecale na borbu za ostanak.

Pogreške u susretima protiv Osijeka, Rijeke i Hajduka dodatno su potkopale povjerenje u vjerodostojnost sudačkih odluka i uopće smisao korištenja VAR tehnologije. Posebno upozoravamo na događaj iz 28. kola protiv Lokomotive, kada je pogodak Gonzáleza poništen nakon gotovo pet minuta provjere, u trenutku kada je glavna kamera ključna za procjenu zaleđa bila izvan funkcije.

Odluka je donesena isključivo na temelju procjene pomoćnog suca, bez ikakve mogućnosti povlačenja linija, što je standard koji ne bi smio postojati ni u amaterskom nogometu, a kamoli u najvišem rangu hrvatskog sporta.

Vukovar i Lokomotiva sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ovakvi propusti više se ne mogu nazivati 'pogreškama'. U utakmicama koje izravno odlučuju o ostanku, ovakvi scenariji predstavljaju ozbiljan udar na integritet natjecanja i otvaraju pitanje odgovornosti svih uključenih. HNK Vukovar 1991 stoga zahtijeva hitnu reakciju i konkretne mjere nadležnih institucija kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija i osigurali minimalni profesionalni standardi.

Ne želimo prozivati pojedince, ali nećemo ni šutjeti dok se odluke koje mijenjaju tijek sezone donose u uvjetima koji su ispod svakog kriterija. Klub ostaje fokusiran na teren, fair-play i borbu do posljednjeg kola, ali istovremeno ne pristaje na okolnosti koje dovode u pitanje regularnost prvenstva i jednak tretman svih klubova", napisali su.

Vukovarci također nisu zadovoljni time što im nerijetko u HNL-u sude osječki suci, iako se dva slavonska kluba međusobno bore za o(p)stanak.