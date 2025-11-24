Osuđeni silovatelj McGregor bio je na terapiji psihodelicima: To mi je spasilo život, izliječen sam

Poznata zvijezda mješovitih borilačkih vještina i osuđeni silovatelj, Conor McGregor, vratio se u javni prostor nakon stanke. Nakon što je dva mjeseca izbivao s društvenih mreža i deaktivirao svoj Instagram profil, "The Notorious", oglasio se objavom u kojoj opisuje duhovno iskustvo, susret s Bogom i vizije vlastitog sprovoda.

McGregor navodi da je putovao u Meksiko, točnije u Tijuanu, kako bi pronašao mir. Tamo se podvrgnuo tretmanu ibogainom, psihoaktivnom supstancom koja se istražuje u kontekstu liječenja ovisnosti i trauma glave. McGregor tvrdi da je to iskustvo imalo presudan utjecaj na njegov život. Cijeli proces trajao je 36 sati.

- Hej ljudi, vratio sam se. Bio sam blagoslovljen susretom s najnaprednijim liječnicima sa Sveučilišta Stanford i podvrgnuo se nizu tretmana za rješavanje traume - napisao je McGregor na platformi X.

Bivši dvostruki UFC prvak objasnio je da je tretman obavio u centru AMBIO te je svojim pratiteljima preporučio da pogledaju novi Netflixov dokumentarac "In Waves and War" jer je sniman na mjestu gdje je on boravio. Njegova daljnja ispovijest izazvala je značajnu pozornost javnosti. Tijekom tretmana ibogainom, koji može izazvati halucinacije i introspektivna stanja, McGregor se suočio s vizijom vlastite smrti.

- Pokazano mi je ono što bi bila moja smrt. Koliko je brzo trebala doći i kako bi to utjecalo na moju djecu. Gledao sam dolje na sebe dok se to događalo, a onda sam gledao van iz lijesa - opisao je te trenutke irski borac.

Za 37-godišnjeg oca četvero djece, ovaj je trenutak bio značajan. Vizija u kojoj napušta svoju zaručnicu Dee Devlin i njihovu obitelj potaknula ga je na razmišljanje o dosadašnjem načinu života. Iako se ibogain često koristi za liječenje ovisnosti, McGregor je naglasio da je tretman bio usmjeren na traumu, vjerojatno povezanu s godinama bavljenja borilačkim sportom.

- Bog mi je tada došao u Presvetom Trojstvu. On je MOĆAN! Isus, njegovo dijete. Marija, njegova Majka. Arkanđeli. Svi prisutni na nebu. Pokazano mi je svjetlo. Isus je sišao s bijelih mramornih stepenica neba i pomazao me krunom - napisao je McGregor.

- Bio sam spašen! Moj mozak. Moje srce. Moja duša. Izliječeni! Bio sam 36 sati pod utjecajem prije nego što sam se napokon odmorio. Kad sam se probudio, opet sam bio ja. Najprosvjetljujuće i najčarobnije iskustvo koje sam ikad poduzeo. Ovaj tretman je vrijedan svoje težine u ZLATU - dodao je.

- Vrlo je, vrlo teško, ali apsolutno mi je spasilo život, a time i moju obitelj. Hvala vam na svoj inspiraciji, motivaciji, ohrabrenju, lijepim željama, podršci i što je najvažnije, na vašim molitvama! DJELOVALE SU! Opet sam svoje dijete. Ali ovaj put sa znanjem svoje odrasle osobe - poručio je fanovima.

Foto: Manuele Mangiarotti / ipa-agency.net

Ova objava dolazi u trenutku kada se McGregor priprema za povratak sportu. Nije nastupao u oktogonu otkako je slomio lijevu nogu u borbi protiv Dustina Poiriera prije gotovo četiri i pol godine. Unatoč sumnjama dijela javnosti u njegov povratak, McGregor djeluje fokusirano na treninge. Vratio se treninzima u dvorani SBG Ireland pod vodstvom trenera Johna Kavanagha. Fotografije s treninga prikazuju ga u novoj opremi, uključujući hlačice s motivom novčanica od 100 dolara i irskom zastavom.

Njegov cilj je borba na UFC-ovoj priredbi koja bi se trebala održati u lipnju iduće godine. McGregor cilja na takozvani "White House card", događaj koji bi se mogao poklopiti s 80. rođendanom američkog predsjednika Donalda Trumpa 14. lipnja. Iako UFC-ov šef Dana White nije potvrdio da je McGregorov nastup siguran, borac izražava optimizam.

Ako do borbe dođe, mogući protivnik je Michael Chandler, s kojim se McGregor trebao boriti prošle godine. Bio bi to njegov prvi meč nakon pravnog postupka u Dublinu vezanog za događaj iz 2018. godine. McGregorova poruka za kraj bila je upućena njegovim bližnjima i Bogu.

- Živim svoj život po tvojoj riječi i ništa više. HVALA HVALA HVALA! Tvoj praunuk, Conor McGregor - zaključio je u svom obraćanju.