Osvajač Umaga na turnir došao slučajno: 'Vraćam se dogodine'

Daniel Merida, 21-godišnji Španjolac, u subotu je osvojio ATP Umag pobjedom nad Damirom Džumhurom 6-2, 5-7, 6-2. Ušao je u društvo španjolskih velikana koji su od 36 trofeja na umaškom turniru osvojili trećinu. Pobjedniku je njegov prvi trofej na ATP razini uručio Zoran Milanović.

- Sjajan je osjećaj osvojiti prvi ATP naslov. To je nešto drugačije, nešto veliko - rekao je Merida, koji je postao osmi Španjolac s naslovom pobjednika u Umagu.

A baš svi ti Španjolci imali su fenomenalne karijere. Carlos Moya rekorder je s pet umaških trofeja. Juan Carlos Ferrero i Carlos Alcaraz dogurali su do broja 1 na ATP ljestvici, dok su Alberto Berasategui, Tommy Robredo, Felix Mantilla i Fernando Verdasco bili među desetoricom najboljih na svijetu.

- Još imam puno posla, ali dat ću sve od sebe da dođem u top 10 - kaže Merida, koji je od danas 59. igrač svijeta.

Vodio je 6-2, 4-2 i bio na putu da obori rekord za najkraće finale. No Džumhur se nije dao. U Španjolčevu igru uvukle su se pogreške.

- Osjetio sam nervozu, a on je počeo igrati bolje. Na kraju drugog seta je počeo igrati jako dobro. Sretan sam da sam se nakon toga uspio vratiti i u trećem setu odigrati na visokoj razini... Ako budem zdrav, vraćam se u Umag i dogodine - rekao je Merida, koji je razmišljao koji između tri turnira koji su se igrali u ovom tjednu (uz Umag, i švedski Bastad i švicarski Gstaad) odabrati, a odabrao je Umag jer je na internetu pronašao mečeve Carlosa Alcaraza na istarskoj zemlji - i pogodio.