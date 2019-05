Osvojila prvo mjesto pa dobila vibrator: 'Ej, ovo je seksizam!'

Očekujte neočekivano u životu, rekao je jednom davno jedan mudrac i pogodio. Upravo to je dočekalo jedne igračice skvoša u španjolskom Oviedu na turniru, nešto potpuno neočekivano.

Pripremate se mjesecima za turnir u skvošu, osvojite ga u teškoj konkurenciji i nadate se nekoj bogatoj nagradi. A ono dobijete vibrator. Da, dobro ste čuli. Osvajačica skvoš turnira je osim male plakete za nagradu dobila i vibrator. Uz to je u paketu bio i masažer za noge kao i vosak za depilaciju.

Female squash player awarded vibrator: Women players say the prizes in the Asturias competition highlight problems of sexism in sport. https://t.co/MCKVQEGJXY pic.twitter.com/UZcqD5BQBs