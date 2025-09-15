Osvojili su zlato za Jugoslaviju dok se raspadala: 'Nazvao me direktor i rekao da ne igram...'

Ovaj četvrtak u redovitu kinodistribuciju stiže dokumentarni film "Izgubljeni Dream Team" redatelja Jure Pavlovića čijom je projekcijom zatvoren 72. Pulski filmski festival, a bio je i na Sarajevskom filmskom festivalu. Film donosi priču o momčadi koja je u Rimu 1991. osvojila europsko zlato, stojeći na postolju dok se dizala zastava države koja je, praktički, tri dana ranije prestala postojati.

Dok je reprezentacija Jugoslavije, predvođena velikanima poput Tonija Kukoča, Dine Rađe, Vlade Divca i Aleksandra Đorđevića, dominirala parketom u Rimu, povijest se odvijala izvan dvorane. Hrvatska i Slovenija su 25. lipnja proglasile neovisnost, a Jugoslavenska narodna armija ušla je u Sloveniju. Film prepliće arhivske snimke utakmica s ispovijestima igrača koji su se morali suočiti s ratom, politikom i raspadom svijeta koji su poznavali.

- Bili smo dobro uigran stroj, jednostavno smo gazili sve ispred sebe bez razmišljanja - rekao je Dino Rađa.

Foto: Sekvenca production/YouTube

Bila je to generacija koja je harala svjetskom košarkom, europski prvaci 1989. u Zagrebu, svjetski prvaci 1990. u Argentini. No zlato iz Rima ostalo je u sjeni nadolazećeg sukoba. Jure Pavlović, pločanski redatelj s diplomom zagrebačke Akademije dramske umjetnosti, radio je na projektu 11 godina.

- Otišli smo na to prvenstvo misleći, kad se vratimo kući, sve će biti OK. A ispostavilo se da smo svi pogriješili - rekao je Toni Kukoč.

Kroz razgovore s Kukočem, Rađom, Divcem, Žarkom Paspaljem, Predragom Danilovićem i drugima, Pavlović gradi priču. Bizaran je trenutak priča Slovenca Jurija Zdovca, koji je usred turnira primio poziv iz Ljubljane i nalog da napusti reprezentaciju jer će ga u suprotnom smatrati izdajnikom. Njegov odlazak iz momčadi, dok mu je supruga u Sloveniji bila u skloništu, ilustracija je situacije u kojoj su se igrači našli.

Foto: Sekvenca production/YouTube

- Posebnost te ekipe bila je nevjerojatan talent. Komunicirali smo pogledima. Zvao me direktor kluba Olimpije i samo rekao da bi bilo dobro da ne igram zbog toga što je Jugoslavija postala agresivna prema Sloveniji - govori Zdovc u filmu.

- Prestala je postojati zemlja za koju igraš, ali ti igraš i daj svoj maksimum - kazao je izbornik te selekcije, danas pokojni Duda Ivković.

Film se osvrnuo i na incident s hrvatskom zastavom koju je Vlade Divac istrgnuo navijaču u Argentini 1990., ali, kako je pojasnio redatelj, pristupa mu s namjerom da pruži kontekst i razumijevanje, bez politizacije. Pavlović je svjesno odlučio priču ispričati iz perspektive igrača prikazujući kako su oni, izolirani od potpunih informacija i fokusirani na sport, doživljavali početak kraja.

- Bili su uvjereni da do rata neće doći i da će se država razjediniti u prijateljskim odnosima - objašnjava redatelj.

Zahvaljujući međunarodnom prodajnom agentu Goodfellas, očekuje se i prikazivanje u europskim kinima, a na kraju i na nekoj od velikih streaming platformi. Film je nastao u koprodukciji s HRT-om, pa će ga i domaća publika moći vidjeti na televiziji.

Foto: Sekvenca production/YouTube