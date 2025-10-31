Osvojio Europsku ligu pa se umirovio s 27 godina. Sada se bavi filmskom režijom...

Nogometna karijera danas je sve dulja, primjer je nevjerojatni Luka Modrić koji i s 40 godina briljira na zelenom travnjaku, ali bivši golman Tottenhama Alfie Whiteman odlučio je završiti karijeru u 28. godini. I ne samo to, odmah je pronašao novi poziv, bit če filmski režiser!

Whiteman je u karijeru započeo 2015. godine u mlađoj selekciji Tottenham Spursa, a ljetos je otišao iz engleskog kluba u mirovinu nakon što mu nisu produžili ugovor. Tijekom godina je uz nogomet, pohađao satove glume i sudjelovao na medijskim projektima. Nedavno je u intervju za The Athletic otkrio kako je bio nesretan još od početka nogometne karijere.

"Potpisao sam za Spurse s 10 godina. Sa 16 sam napustio školu i odmah ušao u taj život potpuno posvećen nogometu. Već sa 17 ili 18 godina sam se pitao je li to zaista to. Shvatio sam da nisam sretan" - rekao je.

"Stereotip nogometaša je općenito prilično istinit. To je kultura golfa, kozmetičkih torbica. I ja sam bio taj mladi nogometaš. Htio sam Gucci torbicu i vozio sam Mercedes. Svi jednostavno postanete odraz jedni drugih. Proizvod ste svog okruženja. Nogomet je u ovoj zemlji tako zatvoren od svega ostalog" - dodao je.

Otkrio je što ga je inspiriralo da proširi vidike izvan nogometa.

"Pretpostavljam da sam se uvijek osjećao malo drugačije. Suigrači su me zvali hipijem. Onda sam s 18 godina upoznao bivšu djevojku, koja je bila model. Njezina najbolja prijateljica bila je redateljica. To mi je počelo otvarati oči za ono što život nudi i pomoglo mi je da shvatim koliko je nogometni mjehur zapravo izoliran" - izjavio je bivši golman.

Whiteman je još kao tinejdžer asistirao redateljima i fotografima na raznim snimanjima, a na setovima bi provodio slobodne dane.

"Nogomet je ionako kratka karijera. Znao sam da ne želim zauvijek ostati u njemu. Htio sam biti proaktivan i učiti o stvarima koje me zanimaju" - otkrio je.

Do sada je bio na setu s modnim fotografom Harleyjem Weirom i britanskim reperom Centralom Ceejom za snimanje za Nike te je sudjelovao pri snimanju dugometražnog dokumentarca u Ukrajini i Norveškoj. Iza sebe ima i prvi samostalni projekt, kratki film o Svjetskom prvenstvu u hrvanju nožnim prstima.

"Nije bilo budžeta ni uputa, ničega. Pojavio sam se s kamerom, snimao i kasnije s montažerom sve sklopio" - rekao je.

Cijelu profesionalnu karijeru Whiteman je bio u Tottenhamu, od čega je dvije godine bio na posudbi švedskom Degerforsu gdje je u 34 utakmice primio 64 gola. Za Tottenham je upisao jedan nastup, točnije osam minuta, u studenome 2020. kada je zamijenio ozlijeđenog Joea Harta u pobjedi protiv Ludogoreca 4-0.

U svibnju ove godine, Tottenham je osvojio Europsku ligu gdje Witheman nije igrao, ali je bio na popisu momčadi.