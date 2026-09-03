Osvojio Svjetsko prvenstvo pa se oprostio od reprezentacije

Dva mjeseca nakon što je sa španjolskom nogometnom reprezentacijom osvojio svjetski naslov, Marcos Llorente (31) se oprostio od dresa "Furije".

U iznenađujućoj objavi na društvenim mrežama veznjak Atletico Madrida je objavio svoje povlačenje iz reprezentacije.

"Nakon dugog razmišljanja, odlučio sam završiti svoje vrijeme s nacionalnom momčadi," napisao je Llorente.

Foto: IMAGO/Joeran Steinsiek/IMAGOSPOR

"Svjestan sam da sam još mlad i da ako nastavim dobro igrati, mogao bih imati još mnogo godina u ovom dresu. Znam da mnogi od vas to neće razumjeti. Međutim, ovo je osobna odluka o kojoj sam pažljivo razmislio i, prije svega, dolazi iz srca," dodao je.

Llorente je tijekom šestogodišnje reprezentativne karijere u dresu "Furije" upisao 27 nastupa.

Karijeru započeo u Real Madridu prije nego što se 2019. preselio u Atletico Madrid.