Acapandieov otac na Poljudu oduševio Splitom i najavio: Hajduk će slaviti 3-0!
STIGAO NA POLJUD
Otac Hajdukova asa: 'Oduševio ga je Split, a Dinamo pada 3-0'
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Na zapadnoj tribini Poljuda sreli smo zanimljivo društvo. Managera, oca i djevojku Hajdukovog desnog beka Mathieua Acapandiea. Posebno je oduševljen Splitom bio njegov otac, a dao je i predviđanje uoči utakmice.
- Ovo mi je četvrta utakmica na Poljudu, a sin mi je pričao kako su ga prekrasno primili ovdje. Oduševio ga je grad i ljudi, a zadovoljan je i kako igra. Što se tiče utakmice, očekujem pobjedu. Bit će 3-0 za Hajduk - rekao nam je Acapandieov otac.
Acapandie će za Hajduk početi na bekovskoj poziciji, a do sad je u dresu Hajduka odigrao 14 utakmica, uz dvije asistencije. U Hajduk je stigao iz Nantesa kao slobodan igrač.
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