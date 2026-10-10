Otac Hajdukova asa: 'Oduševio ga je Split, a Dinamo pada 3-0'

Na zapadnoj tribini Poljuda sreli smo zanimljivo društvo. Managera, oca i djevojku Hajdukovog desnog beka Mathieua Acapandiea. Posebno je oduševljen Splitom bio njegov otac, a dao je i predviđanje uoči utakmice.

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ovo mi je četvrta utakmica na Poljudu, a sin mi je pričao kako su ga prekrasno primili ovdje. Oduševio ga je grad i ljudi, a zadovoljan je i kako igra. Što se tiče utakmice, očekujem pobjedu. Bit će 3-0 za Hajduk - rekao nam je Acapandieov otac.

Acapandie će za Hajduk početi na bekovskoj poziciji, a do sad je u dresu Hajduka odigrao 14 utakmica, uz dvije asistencije. U Hajduk je stigao iz Nantesa kao slobodan igrač.