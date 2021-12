O Cristianu Ronaldu se više-manje sve zna. Dao je život u ruke javnosti kao otvorenu knjigu i rijetke su situacije kada progovori o "nečemu novome". Kao sada kada se prisjetio događaja iz vremena prve epizode u Manchester Unitedu, dok ga je vodio veliki sir Alex Ferguson.

Ne treba trošiti previše riječi o povijesti Ronalda i sir Alexa. Portugalac je nekolicinu puta naglasio da mu je Ferguson bio i ostao kao otac, zbog iznimne povezanosti i odnosa većeg od samog nogometa. Sir Alex je "stvorio" Ronalda i ne bi bio igrač kakav je danas, ne bi postigao sve što je postigao da Ferguson tu nije odigrao jednu od ključnih uloga.

U Manchester United je stigao kao nezreli klinac od 18 godina. Pojavio se kao velika svjetska nogometna nada, još uvijek nebrušeni dijamant kojeg je Ferguson tako dobro isklesao. Nakon 12 godina razdvojenosti ponovno su zajedno u Manchesteru što je dalo prilike za neke nove suradnje. U službenoj klupskoj emisiji Ronaldo se prisjetio događaja od kojeg je prošlo više od 15 godina.

- On se toga možda ne sjeća, ali ja ću ispričati priču jer je napravio prelijepu gestu. Rekao mi je: 'Cristiano, idi na dva ili tri dana'. Bilo je to kada mi je otac bio u bolnici. Prišao sam mu i pitao bih li mogao otići posjetiti ga. Zbog svega što se događalo bio sam vrlo loše, emocionalno. Tada mi je rekao da će biti teško jer imamo zahtjevne utakmice, ali da mogu otići i posjetiti oca. Za mene je to bilo iznimno bitno, napravio je sve što mi je obećao u karijeri - prisjetio se vrlo emotivni Ronaldo.

I sir Alex se prisjetio događaja iz svoje perspektive.

- Znao sam da mu je otac bolestan i da želi biti pored njega. Bio je u bolnici, a Cristianu je bilo važno posjetiti ga. Nogometni klub u tom trenutku nije bitan, neke stvari su veće. Bez dileme, obitelj je jedna od njih, nikada ne smijete staviti klub ispred obitelji - rekao je Ferguson.

Ronaldov otac preminuo je 2005. godine nakon dugogodišnje borbe s teškom bolesti. Godinama se borio s ovisnošću o alkoholu zbog kojeg mu je zdravstveno stanje bilo ozbiljno narušeno. Zbog problema s jetrom preminuo je u 53. godini.