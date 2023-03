Otac mu je heroj Trpinjske ceste, a pobjedu je posvetio pokojnom djedu: Kupio mu je prvi balun...

Dido, ovo je za tebe, pisalo je na majici mladog Vukovarca Šimuna Hrgovića (18) koji je s juniorima Hajduka slavio protiv Borussije Dortmund nakon lutrije penala osiguravši polufinale Lige prvaka mladih.

Hrgovićev otac Ivica za Slobodnu Dalmaciju otkrio je pozadinu priču te objasnio zašto je Šimun djedu posvetio pobjedu.

- Mi smo porijeklom iz Satrića, tu iz Dalmatinske zagore, ali živjeli smo u Vukovaru. Moj tata je došao poslom u Vukovar, trbuhom za kruhom. Šimun i ja rođeni smo Vukovarci. A dida Luka, moj otac, mu je kupio prvi balun, čim je prohodao. Dida je umro prije mjesec dana - kazao je tata Hrgović pa istaknuo da je njegov otac imao važnu ulogu u Šimunovom odrastanju.

- Živjeli smo u Vukovaru svi zajedno, imamo dvije kuće jednu pored druge, tako da je Šimun, kao i njegove sestre, kroz djetinjstvo stalno bio uz baku i djeda.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrgović je nogomet počeo igrati u Radničkom sa sedam godina te su ga tada primjetili iz Cibalije.

- Stalno sam ga vozio od Vukovara do Vinkovaca. Bio je u Radničkom oko dvije godine. E onda je već počeo igrati ligu limača, na "po terena", tada su ga iz Cibalije zapazili, isticao se i kontaktirali su nas. Tako je s devet godina otišao u Cibaliju. Šest godina je proveo u tom klubu i onda su zvali iz Hajduka. Naravno, hajdukovci smo po rođenju i odmah smo pristali - kazao je Ivica.

Hrgović je inače hrvatski branitelj koji je na Trpinjskoj cesti jedva preživio. Naime, metak mu je prošao kroz vrat nakon čega je bio u komi deset dana, a spasili su ga suborci.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ranjen sam 17. rujna na Hercegovačkoj ulici, dobio sam metak u vrat, ušao je na jednoj strani vrata, izašao na drugoj. Suborci su me prebacili u vukovarsku bolnicu gdje me operirao doktor Njavro, koliko je uopće mogao u tim okolnostima i uvjetima. On mi je spasio život. Deset dana bio sam u komi, a kad sam došao k sebi, prebačen sam u civilnom kamionu kroz kukuruze do slobodnog teritorija, kasnije i u Zagreb. Nas nekoliko ranjenika bili smo praktično zadnji koji smo se izvukli i spasili na taj način, kasnije je još samo konvoj 'Liječnika bez granica' izvukao dio ranjenika. U Zagrebu sam prošao sve bolnice, bio sam dugo bez glasa, ruka mi je bila oduzeta - rekao je Ivica Hrgović u velikom intervjuu za 24sata.

Šimunu i ostatku juniorske momčadi na Poljudu su navijači priredili doček nakon povijesnog uspjeha, a Hrgović je po dolasku rekao:

- Mogu reći da se malo feštalo. Ostvarili smo veliki uspjeh, ali mislim da ćemo nastaviti tako i u sljedećim utakmicama. Prošle godine dogodio nam se Atletico, a ove nas je malo sreća pomazila - kazao je Šimun po slijetanju u splitsku zračnu luku.

Najčitaniji članci