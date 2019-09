'Otišao bih na večeru s CR-om, nismo se trudili oko Neymara'

Moj ugovor me ne brine jer je moj otac zadužen za to. Ja mu kažem svoja razmišljanja, a on to rješava sa predsjednikom ili s kim već treba. Ali ne, ne razgovaramo s Barcelonom o produljenju, rekao je u velikom intervjuu za španjolski Sport, Leo Messi (32).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najbolji igrač Barcelone zadnju je utakmicu odigrao šestog srpnja u dresu Argentine kad je 'pocrvenio' protiv Čilea. Nakon toga je uslijedila ozljeda lista zbog koje još uvijek nije zaigrao u novoj sezoni. A u Barceloni se dogodilo mnogo stvari, a između ostalog nisu uspjeli dovesti Brazilca Neymara (27).

Foto: AMANDA PEROBELLI

- Volio bih da je Neymar došao, ali razumijem ljude koji su bili protiv toga. Za mene je on jedan od najboljih nogometaša na svijetu i s njim u momčadi šanse bi nam jako porasle u svim natjecanjima. No, nisam siguran da se Barcelona dovoljno potrudila da ga dovede. Nisam imao dovoljno informacija o pregovorima pa ne mogu reći da su dali sve od sebe - započeo je Messi.

'Nisam se još družio s Griezmannom'

'Umjesto' Neymara, stigao je francuski napadač Antoine Griezmann (28). Uz njega su tu još Frenkie de Jong (22), golman Neto (29), Junior Firpo (22) i Emerson (20). No, Francuz je svakako najzvučnije ime koje se trebalo 'posebno' uklopiti u svlačionicu. Govorilo se o tome kako Griezmann nije dobro prihvaćen u svlačionici.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Kako sam ozlijeđen, ne treniram mnogo s momčadi. Čuo sam malo stvari iz svlačionice, ali ne i takve. Imat ću priliku više surađivati s Antoineom kad se vratim u potpunosti - jasan je Messi.

Ugovor s Barcelonom istječe mu na ljeto 2021., a još nije razgovarao s Barcelonom o mogućem produljenju. A on ni neće razgovarati već njegov otac. Ipak, spominje se neka klauzula koja bi mu dopustila odlazak bez odštete već ovog ljeta.

- Davno sam obnovio ugovor s Barcelonom i moja ideja je igrati ovdje dokle god budem mogao. A ugovor nije ono što me brine jer je moj otac zadužen za to. ja mu kažem svoja razmišljanja, a on to rješava sa predsjednikom ili s kim već treba. Ali ne, ne razgovaramo s Barcelonom o produljenju. Što se tiče klauzula, postoji i još jedna. A to je da ne smijemo govoriti o klauzulama u ugovoru - ističe kapetan Barcelona.

Obitelj mu je svetinja

Sad kad je ozlijeđen ima više vremena za svoja tri sina Thiaga (6), Matea (4) i Ciru (1). S njima i suprugom Antonellom (31) živi malo izvan Barcelone u Castelldefelsu

- Nakon loše odigrane utakmice nije svejedno ni mojim sinovima, pogotovo Thiagu koji već sve shvaća. A kad su govorili da se veselio golu Betisa, lagali su. Bio je to naš napad koji je izgledao kao da će biti gol, ali nije bio. Kad je čuo da se piše o njemu kao fanu Betisa, on je rekao da je navijač Barcelone - objasnio je Messi i dodao:

Foto: Mandoga Media/DPA/PIXSELL

- A žena mi je sve. Imati nju pored sebe olakšava mnogo stvari u mom životu. Zna me perfektno, zna točno što treba reći u kojem trenutku, posebno u lošim trenutcima. Uvijek je dobro raspoložena i odlično je društvo.

Posebno mu je teško pala vijest o smrti Xane (9) kćeri bivšeg trenera Barce Luisa Enriquea (49).

- Bio je to grozan trenutak, nitko to nije očekivao. iako smo znali malo o tome što se događa. Nažalost, ovo se događa u svijetu, ali kad se dogodi nekome tebi bliskom... Proživio sam mnogo trenutaka s njom i njenim prijateljima.. Postoje neke stvari koje se ne mogu objasniti, jako mi je žao. Svi koji imamo djecu ne želimo ni zamišljati kakvi su to teški trenutci.

Otišao bi na večeru s Ronaldom

Nedavno je Virgil van Dijk (28) dobio nagradu za najboljeg igrača Lige prvaka, a na tom su događaju u Monte Carlu malo i 'porazgovarali' Lionel Messi i Cristiano Ronaldo (34).

- Nedostaje mi Cristiano, svima nam u Španjolskoj nedostaje - rekao je Messi kroz smijeh, a potom je Portugalac odgovorio:

- Imamo sjajan odnos Messi i ja. OK, nismo još bili na večeri, ali pozivam ga sada - ispalio je Ronaldo i nasmijao cijeli auditorij.

- Čak 15 godina ovaj frajer (Messi op.a.) i ja dominiramo istom pozornicom - rekao je portugalski golgeter.

Foto: Reuters/PIXSELL

Prisjetio se toga i Messi koji nema problema s Cristianom.

- Nismo prijatelji jer nismo dijelili svlačionicu, ali nemam nikakvih problema s njim. Viđali smo se na nekim dodjelama nagrada i tek smo na toj zadnjoj 'ozbiljnije' razgovarali. Ne znam hoću li otići na večeru jer su naši životi dosta dinamični pa ne znam hoćemo li naći vremena, ali ako bi se to dogodilo, svakako da bi otišao na večeru s Ronaldom - zaključio je Messi.

Pred Barcelonom je sad ligaška utakmica protiv Valencije na Camp Nou. Pitanje je hoće li se Messi u potpunosti oporaviti i biti spreman do subote, a bez njega Barceloni i ne ide. U tri utakmice imaju četiri boda - izgubili su na otvaranju u Bilbau (1-0), Zatim su slavili protiv Betisa (5-2) pa su remizirali s Osasunom (2-2). 'Šišmiši' su uvijek opasan protivnik, a za 'blaugranu' bi puno značilo da im se najbolji igrač što prije vrati.