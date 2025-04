Otkrili koliko vrijedi Modrićeva imovina. Brojnim nekretninama i pivovari dodao je i velški klub

Neuništivi hrvatski dijamant bliješti u hramu nogometa i s 39 godina. Uloga u klubu mu se promijenila, preuzeo je kapetansku traku, ima manju minutažu i mentorira mlađe igrače, ali ono što posebno je imponira koliko je svake sezone motiviran i gura sebe preko granica da bude još bolji, kao da je na početku karijere. I s takvim pristupom često zasjeni puno mlađe suigrače koji bi trebali predvoditi Real.

Luka Modrić je prije 13 godina došao u jedan od najvećih klubova na svijetu, ali i dalje je nezamjenjiv. Nestvarno je da jedan 39-godišnjak igra na ovakvoj razini i pravi razliku na terenu, no to je zadarski čarobnjak, na to nas je već navikao.

S Realom je osvojio sve što je mogao, s 'vatrenima' ima svjetsko srebro i broncu, a prije kraja impresivne karijere, hrvatski maestro odlučio je izgraditi poslovno carstvo. Na nogometnom travnjaku oduvijek je bio vizionar, a ništa drugačije nije niti izvan njega.

Prije nekoliko godina osnovao je tvrtku Modrić family SL koja se bavi kupnjom, izgradnjom i upravljanjem nekretnina, nedavno je kupio 50 posto udjela u bjelovarskoj pivovari Zeppelin Craft Brewery, a prije nekoliko dana postao je dio vlasničke strukture velškog kluba Swansea City.

Luka je kupio manjinski udio, ali više od toga, značit će klubu kao njegov ambasador za popularizaciju diljem planete. Rijetko kada se događa da ti je osvajač Zlatne lopte i jedan od najvećih veznjaka u povijesti jedan od vlasnika.

Engleske medije zaintrigirao je ovaj posao koji je došao neočekivano pa su se raspisali o Modrićevoj imovini. Koliko je uopće težak? Pa kako je već godinama jedan od najboljih nogometaša na svijetu, njegove noge i vještine poprilično su vrijedne pa je Hrvat godinama bio jedan od najplaćenijih u Realu.

S godinama su se primanja smanjila, sada je na 11 milijuna eura, plaća bi mogla biti još manja ako produlji na još godinu dana, ali nema brige za njega jer je već sada osigurao egzistenciju i za svoje praunuke. Kako piše stranica Celebrity net worth, Lukina imovina vrijedi oko 65 milijuna eura, no ona samo raste.

Vlasnik je nekoliko nekretnina, ima i plejadu luksuznih automobila, tu su i prihodi od reklama, a sada je počeo sve više ulagati i u različite branše. Zna Luka posao...