Otkrivamo: Inter i Hajduk sve su dogovorili, ali jedan detalj blokira Mlačićev odlazak

Saga oko transfera Branimira Mlačića iz Hajduka traje i dalje, no u cijeloj priči nema toliko intriga i neočekivanih zapleta kako bi se dalo zaključiti iščitavanjem brojnih tekstova, "pouzdanih i provjerenih" informacija koje su u zadnjih mjesec dana plasirane u medijima i po društvenim mrežama. Mlačić nije ni za centimetar bliže a ni dalje transferu nego li je to bio prije tjedan ili dva dana...

Pouzdano se zna da Hajduk pod svaku cijenu želi prodati mladog stopera u ovom prijelaznom roku koji, podsjetimo, traje do 2. veljače, odnosno još dva tjedna. Pouzdano se zna i da se intenzivno pregovara s milanskim Interom koji je najkonkretnija, ali ne i jedina opcija jer su slične uvjete Hajduku ponudili i Genova i Udinese. Ono što je manje poznato je da u cijeloj priči obitelji Mlačić nije presudan novac, nego plan Branimirovog razvoja te da je upravo na tome cijela priča o transferu i zapela.

Transfer je na čekanju, a na čekanju je i Mlačić koji prema neslužbenim informacijama do okončanja cijele priče neće konkurirati za nastupe, baš kao što nije konkurirao ni za pripremne susrete s Posušjem i Širokim. Koliko dugo će ta odluka čelnika Hajduka potrajati za sada nije poznato, ali prisjetimo se kako se odvijao transfer Luke Vuškovića prije par godina i kako je mladi stoper bio izvan momčadi.

Treba znati i da se svaki transfer odvija na dvije razine, najprije pregovaraju klubovi, a nakon toga klub s igračem, odnosno njegovim zastupnicima. Najdalje je u pregovorima s Hajdukom otišao Inter, koji je ponudio 5 milijuna eura uz dodatne bonuse vezane uz nastavak igračeve karijere i redovite nastupe, s tim da bi od osnovnog dijela transfera veći dio bio garantiran, a ostatak bi bio vezan uz broj odigranih utakmica u proljetnom dijelu sezone, koji bi Mlačić po dogovoru trebao provesti na Poljudu. Hajduk je tom ponudom zadovoljan.

Ali dogovor na relaciji klub - igrač nije postignut. Isprva su o transferu s obitelji Mlačić razgovarali ljudi iz Interove akademije koji nisu mogli dati konkretne planove ni garancije za budućnost, a tek krajem prošloga tjedna uključio se i sportski direktor Piero Ausilio koji bi trebao biti garancija da će Inter voditi računa o Branimirovom razvoju. Jer upravo je nepostojanje planova i garancija bio i razlog odbijanja drugih ponuda i zastupnika koji su obećavali brda i doline, ali ne i plan razvoja.

Neslužbeno saznajemo da Branimiru Inter nudi 500.000 eura godišnje gaže, rast primanja sukladno broju nastupa te ostanak na posudbi na Poljudu do ljeta, nakon čega bi se trebao priključiti treninzima prve momčadi Intera. Obitelj je zadovoljna tim dijelom priče, ali ne i dijelom vezanim za budućnost. Naime, Inter im ne otkriva planove za sezonu 2026./'27 i dalje. Mlačići su svjesni da će se Branimir teško odmah nametnuti treneru prve momčadi Cristianu Chivuu i ne žele riskirati, i tu je cijela priča oko transfera i zapela, a ako na koncu i propadne, propast će isključivo zbog toga. Ne zbog novca, nego zbog nepostojanja plana za Branimirovu budućnost.

Čelnici Intera obećali su doduše da će Branimir na ljeto sigurno ići na pripreme s prvom momčadi "Nerazzurra", nakon čega će donijeti odluku što s njim dalje. U sastavu imaju 14 reprezentativaca koji bi trebali otići na Svjetsko prvenstvo, a nakon njega i na kraći odmor pa se neće pojaviti na prvom dijelu priprema. Mlačić bi tako sigurno bio dio prve momčadi na početku priprema, a onda je sve na njemu. Ako uspije izboriti mjesto ostat će, ako ne, poslat će ga na posudbu u klub i ligu za koju procjene da će najbrže i najbolje napredovati. Interu je prerano o tome sada razmišljati, ali obitelji nije prerano, oni žele znati koji su sve klubovi u igri i koje su opcije.

Brigu o Mlačićevoj karijeri odnedavno je preuzela agencija LIAN Sport Group koja je zastupala i zastupa Nikolu Kalinića, Antu Rebića, Marka Roga, Josipa Šutala, Marina Pongračića, Kristijana Jakića... i koja ima ulaze u brojne velike klubove. I to je jedini novi moment u cijeloj ovoj priči kao i jedan od razloga zašto se na transfer Mlačića još uvijek ne može staviti točka, nego samo zarez, posao jednostavno nije doveden do kraja. Inter i Hajduk su se dogovorili, ali bez pristanka obitelji Mlačić transfer ne može i neće biti realiziran. Ostaje za vidjeti što će se dogoditi do kraja prijelaznog roka, što bi ostanak Mlačića na Poljudu značio za financijski budućnost Hajduka, kao i kako bi se odbijanje transfera odrazilo na Mlačićev status u prvoj momčadi. U ovom trenutku možemo samo nagađati...