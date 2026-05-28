OTKRIVAMO Nekim igračima Hajduka kasne plaće! Evo koliko troškova mora rezati Graf...

Nakon objave informacija kako Anthony Kalik i Ismaël Diallo odlaze iz kluba zbog isteka ugovora, kako će zbog prevelikih financijskih zahtjeva teško biti otkupljen ugovor Ikera Almene, kako se čeka odgovor Ante Rebića na ponuđeno produženje ugovora te kako su Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamón slobodni potražiti nove sredine, i službeno je potvrđeno da je Hajduk krenuo u ono što se već neko vrijeme stidljivo najavljivalo - novi ciklus rezanja troškova.