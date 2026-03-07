OTKRIVAMO Ovo je Hajdukov sastav za derbi s Dinamom: Evo kreće li Livaja i tko će 'u vatru'
Garcia nema puno opcija za derbi, stoga mu se sastav praktički nameće sam od sebe. Urugvajac je bio vrlo zadovoljan igrom ofenzivne četvorke na Rujevici
Nakon ispadanja u četvrtfinalu Kupa od Rijeke, za Hajduk je sad samo pitanje može li se pobjedom u nedjeljnom derbiju (15:00, MaxSport 1) vratiti na četiri boda zaostatka za Dinamom u HNL-u i zadržati kakvu-takvu nadu, ali i prednost nad Rijekom na prvenstvenoj ljestvici. Nimalo lagan zadatak, pogotovo kad se uzme u obzir da je Garcia ostao s desetkovanim kadrom, trener Hajduka ne može računati na Ivušića, Šarliju, Dialla, Almenu, Pajazitija, Sigura, Durdova, a kad se tome doda da su u zimskoj stanci otišli Mlačić, Karačić, Gonzalez, Capan, ispada da je ostao bez cijele postave.