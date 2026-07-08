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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
KUSTIĆ ODAVNO IMAO PLAN B PLUS+

Otkrivamo sve detalje Dalićeva odlaska: Sve je natuknuo jedne svibanjske večeri u Madridu...

Piše Mato Galić,

Zlatko Dalić je još lani na Modrićevom oproštaju od Santiago Bernabeua nagovijestio da odlazi s klupe 'vatrenih' • Bilić je zbog Hrvatske odbio čak i Nedveda • Kustić je pokušao zadržati Dalića

Zagrebački Hilton, u kojem se nalaze HNS-ovi uredi, danas je nešto iza 11 sati skrivao razgovor koji je trebao odrediti novu stranicu hrvatske nogometne reprezentacije. Zlatko Dalić (59), čovjek koji je odveo Hrvatsku do svjetskog srebra i bronce, kao i srebra u Ligi nacija, došao je na zadnju rundu razgovora s Marijanom Kustićem, čelnim čovjekom našeg nogometa.

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Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, rekao je

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