Otkrivamo sve detalje Dalićeva odlaska: Sve je natuknuo jedne svibanjske večeri u Madridu...
Zlatko Dalić je još lani na Modrićevom oproštaju od Santiago Bernabeua nagovijestio da odlazi s klupe 'vatrenih' • Bilić je zbog Hrvatske odbio čak i Nedveda • Kustić je pokušao zadržati Dalića
Zagrebački Hilton, u kojem se nalaze HNS-ovi uredi, danas je nešto iza 11 sati skrivao razgovor koji je trebao odrediti novu stranicu hrvatske nogometne reprezentacije. Zlatko Dalić (59), čovjek koji je odveo Hrvatsku do svjetskog srebra i bronce, kao i srebra u Ligi nacija, došao je na zadnju rundu razgovora s Marijanom Kustićem, čelnim čovjekom našeg nogometa.