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Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Hrvoje Tironi/24sata
24SATA U WASHINGTONU PLUS+

OTKRIVAMO TAJNE IZ HOTELA 'Vatrene' čeka luksuz u SAD-u, evo na čemu je HNS inzistirao

Piše iz Washingtona: Hrvoje Tironi,

Posjetili smo hotel Aka u Alexandriji, u kojem će odsjesti 'vatreni' tijekom SP-a. 'HNS je imao posebne zahtjeve', kaže nam direktor hotela

Čelnici HNS-a dugo su tražili idealnu lokaciju na kojoj će se "vatreni" pripremati za Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Izbor je na kraju pao na Alexandriju, za koju su Marijan Kustić i suradnici procijenili da našoj reprezentaciji nudi najbolje uvjete za mirnu pripremu nadolazećih utakmica.

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