Otkrivamo tko će sve dobiti medalje za naslov: Dinamo će ih ukupno podijeliti više od 80!

Dinamovi će nogometaši medalje za osvojeni naslov prvaka dobiti u zadnjem kolu 28. svibnja, poslije domaće utakmice s Goricom. To će u Maksimiru biti prava fešta, oproštaj od još jedne (ipak) uspješne sezone. Istina, Dinamo se nije osladio duplom krunom, ali su Zagrepčani stigli do još jedne titule, igrali Ligu prvaka, na najvećoj europskoj sceni pobijedili i veliki Chelsea. A to se pamti...