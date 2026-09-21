Otkriveno što je Mišić rekao sucu i zaradio crveni karton! Zbog toga propušta Hajduk

Dinamo je u nedjelju, u posljednjoj utakmici osmog kola HNL-a, pobijedio Lokomotivu na Maksimiru 3-2. "Modri" su dobro otvorili utakmicu i nakon manje od pola sata igre imali vodstvo 2-0. Prvo je Galešić zabio nakon ubačaja koji mu je Radeljić glavom vratio na drugu stativu. U 26. minuti na pravom se mjestu našao Beljo i mirno pogodio nakon ubačaja Tabinasa. "Lokosi" su se brzo vratili u igru golom Vukovića.

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Ipak, Beljo, najbolji strijelac Dinama, sjajno je reagirao u 58. minuti. Driblingom je izbacio trojicu braniča i pogodio za 3-1. Potom je uslijedila drama.

Prilikom prekida u 69. minuti, Dinamov kapetan Josip Mišić nešto je dobacio sucu Patriku Kolariću. Sudac mu je prvotno namjeravao pokazati žuti karton, no nakon, kako se činilo, još nekoliko upućenih riječi promijenio je odluku i pokazao mu izravni crveni karton.

Mišić isprva nije mogao vjerovati što se događa i pokušao je razgovarati sa sucem. Nekoliko minuta odbijao je napustiti teren i nastojao nagovoriti Kolarića da još jednom promijeni odluku, no u tome nije uspio. Nakon toga Belcar je zabio za Lokomotivu i smanjio na 3-2, ali do preokreta nije došlo.

Odmah nakon utakmice počelo se nagađati što je Mišić rekao sucu da bi zaradio izravni crveni karton.

- Što sam ti rekao!? Što sam ti rekao!? - govorio je Mišić Kolariću nakon isključenja, što se moglo iščitati s usana kapetana "modrih".

Ipak, kako piše tportal, kada je Kolarić namjeravao pokazati Mišiću žuti karton, kapetan "modrih" poslao ga je u "onu stvar", zbog čega mu je sudac pokazao izravni crveni karton.

Zbog isključenja Mario Kovačević neće moći računati na Mišića u vječnom derbiju protiv Hajduka, koji je na rasporedu 10. listopada na Poljudu.